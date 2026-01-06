- Дата публікації
"Я ляжу, але воно не заїде до України": як історію про італійця на кордоні розібрали на меми (фото)
На рейсі з Італії до України спалахнув гучний скандал через підтримку агресії РФ.
Соціальні мережі сколихнув інцидент, який стався у рейсовому автобусі, що прямував з Італії до України. Громадянин Італії спровокував конфлікт відкритими проросійськими заявами. Він заявив, що підтримує лідера країни-агресора Путіна, та дозволяв собі образливі вислови на адресу України.
ТСН.ua зібрав найцікавіші та найсмішніші меми з цієї історії в соцмережі Threads.
Ситуація набула розголосу завдяки українці Дар’ї Мельниченко, яка їхала тим самим рейсом. Вона зафіксувала антиукраїнські висловлювання іноземця та не залишила інцидент без публічної уваги.
За словами очевидців у соцмережі, зухвала поведінка пасажира, який одночасно був в українській вишиванці та підтримував воєнні злочини Кремля, викликала хвилю обурення серед присутніх. Попри серйозність конфлікту та гнівну реакцію суспільства, історія про «італійця у вишиванці, що їде до Білої Церкви», швидко трансформувалася у мережевий «фольклор».
Чимало мемів стосувалося і реакції прикордонників на цього італійця.
Також українці запропонували оновити головний слоган прикордонної служби.
Не обійшлося і без політичних мемів.
Також українці висловлювали свій «протест» італійським традиціям, зокрема стравам.
Українці в Мережі не лише створювали меми, а й уважно слідкували за перебігом історії.
На цю ситуацію також відреагував український бізнес. Тепер у «Монобанку» можна застосувати скін на свою карту.
А інші бренди також пропонували користувачці Дар’ї подарунки або свої безкоштовні послуги. Користувачі розшукали й самого італійця та і його дружину. Навіть ділилися фото та скриншотами їхніх соцмереж.
Також самі італійці в соцмережі відреагували на цей випадок. Вони наполягали, щоб українці були об’єктивними та розуміли, що не всі їхні громадяни займають таку позицію, як новий «герой» Рокко.
Завдяки такій небайдужій і патріотичній реакції Дар’ї чимало українців не лише підтримували дівчину, а й висловлювали їй подяку за небайдужість. Наприклад, журналіст Віталій Глагола подарував українці особливу футболку.
Нагадаємо, Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну. Проте він не врахував одного: поруч їхала українка, яка вирішила не залишати це безкарним.