"Я ляжу, але воно не заїде до України": як історію про італійця на кордоні розібрали на меми (фото)

Кордон (ілюстративне фото) / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Соціальні мережі сколихнув інцидент, який стався у рейсовому автобусі, що прямував з Італії до України. Громадянин Італії спровокував конфлікт відкритими проросійськими заявами. Він заявив, що підтримує лідера країни-агресора Путіна, та дозволяв собі образливі вислови на адресу України.

ТСН.ua зібрав найцікавіші та найсмішніші меми з цієї історії в соцмережі Threads.

Ситуація набула розголосу завдяки українці Дар’ї Мельниченко, яка їхала тим самим рейсом. Вона зафіксувала антиукраїнські висловлювання іноземця та не залишила інцидент без публічної уваги.

За словами очевидців у соцмережі, зухвала поведінка пасажира, який одночасно був в українській вишиванці та підтримував воєнні злочини Кремля, викликала хвилю обурення серед присутніх. Попри серйозність конфлікту та гнівну реакцію суспільства, історія про «італійця у вишиванці, що їде до Білої Церкви», швидко трансформувалася у мережевий «фольклор».

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Чимало мемів стосувалося і реакції прикордонників на цього італійця.

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Також українці запропонували оновити головний слоган прикордонної служби.

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Не обійшлося і без політичних мемів.

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Також українці висловлювали свій «протест» італійським традиціям, зокрема стравам.

Меми про італійця на кордоні / © із соцмереж

Українці в Мережі не лише створювали меми, а й уважно слідкували за перебігом історії.

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

На цю ситуацію також відреагував український бізнес. Тепер у «Монобанку» можна застосувати скін на свою карту.

Скріншот з допису в соцмережі / © соцмережі

А інші бренди також пропонували користувачці Дар’ї подарунки або свої безкоштовні послуги. Користувачі розшукали й самого італійця та і його дружину. Навіть ділилися фото та скриншотами їхніх соцмереж.

Меми про італійця на кордоні / © Скріншот

Меми про італійця на кордоні / © соцмережі

Також самі італійці в соцмережі відреагували на цей випадок. Вони наполягали, щоб українці були об’єктивними та розуміли, що не всі їхні громадяни займають таку позицію, як новий «герой» Рокко.

Скриншот допису в соцмережі з автоматичним перекладом на українську мову / © Скріншот

Завдяки такій небайдужій і патріотичній реакції Дар’ї чимало українців не лише підтримували дівчину, а й висловлювали їй подяку за небайдужість. Наприклад, журналіст Віталій Глагола подарував українці особливу футболку.

Скріншот з допису журналіста в соцмережі / © Скріншот

Нагадаємо, Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну. Проте він не врахував одного: поруч їхала українка, яка вирішила не залишати це безкарним.