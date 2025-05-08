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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
650
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2 хв

"Я люто ненавиджу це": голова комітету Ради різко розкритикував "бусифікацію"

За словами Завітневича, такі дії є неприйнятними, викликають суспільне обурення та шкодять авторитету держави.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Олександр Завітневич

Олександр Завітневич / © УНІАН

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що категорично не підтримує практику насильницького затримання людей на вулицях для доставки до ТЦК, яку в народі прозвали «бусифікацією».

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, наголосивши, що такі випадки не мають масового характеру, але вимагають жорсткої реакції з боку влади.

«Моя особиста думка — я це люто ненавиджу», — підкреслив він. За словами Завітневича, коли в мережі з’являється інформація про такі випадки, парламентський комітет оперативно звертається до обласних ТЦК або до Генштабу, і ті визнають проблему.

Він зазначив, що такі інциденти зазвичай виникають на місцях через тиск показників або невиконання планів.

«Це ганебні ситуації. Але ми постійно наголошуємо: шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри. Вони працюють, хоч і не в тому обсязі, як мріялось», — сказав депутат.

Олександр Завітневич також підкреслив, що у ТЦК є чимало законних інструментів для оповіщення та виклику громадян, зокрема система «Резерв+», де люди самостійно залишають свої дані. За його словами, нині в багатьох ТЦК спостерігається нестача кадрів, а органи місцевої влади часто виділяють лише кількох людей для оповіщення, що ускладнює легальну мобілізацію.

«Скільки зараз справ про відповідальність працівників ТЦК та поліції за перевищення повноважень — я не готовий сказати, але такі справи є», — додав він.

Нагадаємо, за останній тиждень у Мережі з’явилися відео, які демонструють суперечливі методи роботи ТЦК. Водночас військкомати стверджують, що діють у правовому полі, а частина інформації є наслідком ворожих інформаційних атак.

Наприклад, 7 травня, у Хмельницькому, в приміщенні територіального центру комплектування чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

А в в Житомирському ТЦК на нараді учасники обговорюють нові методи грубої мобілізації. Відповідне відео з’явилось в Мережі.

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