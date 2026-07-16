"Я нікого не підвів": Федоров зробив нову заяву щодо відставки

Михайло Федоров прокоментував свою відставку

Реклама

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров вперше прокоментував рішення про відставку. Він заявив, що не підвів президента Володимира Зеленського та не мав політичних амбіцій.

Під час свого брифінгу він повідомив, що не будував політичної кар’єри.

Федоров вперше прокоментував свою відставку

На «прощальному» брифінгу ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що нікого не підвів. Він також додав, що не будував політичної кар’єри та не створював власних компаній.

Реклама

«Я не будував політичної кар’єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента я точно є людиною, напевно, яка його цінувала найбільше і цінує серед тих, хто в нього є, і ніколи не підводив його, як і не підводив загалом вас. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем», — заявив Федоров

Зокрема Федоров заявив, що всіх результатів на своїй посаді він досяг завдяки тому, що вони із Зеленським в одній команді.

Протести проти відставки Федорова в Україні

16 липня в Києві та багатьох інших містах України проходять мирні акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України та проти кадрових перестановок в уряді перед голосуванням у Верховній Раді.

У Києві мітинг розгортається біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де на площі зібралися сотні людей — переважно молодь, активісти та військовослужбовці.

Реклама

До акцій також долучилися десятки міст по всій країні, зокрема Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Черкаси, Івано-Франківськ, Тернопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Хмельницький, Суми, Полтава, Чернівці, Рівне, Луцьк та інші.

Протести мають мирний характер і проходять у форматі «картонного протесту», де учасники виходять із саморобними плакатами на картоні. У багатьох містах мітинги розпочиналися о 9:00 з ушанування пам’яті загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Основною вимогою мітингувальників є недопущення звільнення Михайла Федорова та збереження курсу на цифровізацію, прозорість оборонних закупівель і реформування армії. Серед найпопулярніших гасел на плакатах — «Звільнення Федорова вигідне лише росіянам», «Геть совок, поверніть Федорова», «Федоров — міністр оборони», «Не руйнуйте те, що працює» та «Україні потрібні результати, а не кадрові ігри».

Новини партнерів