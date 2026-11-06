"Я офігів, чесно": Клименко відреагував на згадку свого прізвища у справі "Карфаген"

Ігор Клименко / © МВС

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Фігуранти справи «Карфаген» не зверталися з пропозиціями щодо мережі U420, а обговорення ними урядовців було звичайними розмовами між зловмисниками.

Про це під час спілкування з журналістами заявив колишній міністр внутрішніх справ, нині секретар РНБО Ігор Клименко, передає «Українська правда».

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За його словами, фігуранти розслідування просто шукали способи розв’язання своїх проблем із законодавством.

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«Що стосується згадки міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров’я, можу сказати, що це у них було нормально — „трьоп“ між двома кримінальниками, якщо можна таким словом сказати, вибачте за сленг. Вони так між собою обговорювали шляхи вирішення проблеми. А ми для них були реальною проблемою», — зазначив Клименко.

Відповідаючи на запитання про першу реакцію на оприлюднені записи, голова РНБО сказав: «Я офігів, чесно».

Також посадовець прокоментував записи, де фігуранти обговорювали можливість взяти когось із його оточення «у частку», щоб тиснути на нього. Він запевнив, що не знає, про кого йшлося, і що людей, здатних на нього впливати, просто немає.

«Дивіться, до мене ніхто взагалі не приходив. Таких розмов у мене ні з ким не було», — зауважив Ігор Клименко.

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За словами ексміністра, після спецоперації правоохоронців мережа U420 повністю закрилася і жоден її магазин більше не працює. Він підкреслив, що завдяки ухваленій постанові діяльність цієї мережі більше не існує попри намагання фігурантів обійти заборону наркотиків.

Крім того, Клименко розповів, що угруповання «Хімпром» створило Telegram-канали й сайти, щоб поширювати фейки та дискредитувати посадовців, після чого намагалося домовитися. Сюди ж він відніс і квітневі графіті з закликами звільнити його з посади.

Посадовець припустив, що такі записи теоретично можуть бути способом тиску, хоча в цьому разі він не впевнений. Розслідування НАБУ Клименко назвав серйозним, адже у справі фігурують генерали, працівники спецслужб і правоохоронці, та підкреслив, що нікого прикривати не будуть.

Операція «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, 4 листопада в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до діяльності якої, за даними слідства, були залучені чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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Під прикриттям правоохоронців бандити організовували шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками, виробництво контрафактних сигарет і фальшивої валюти, а також викрадення, побиття та катування людей.

У межах цієї справи детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку, який обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нове розслідування у межах гучної справи «Карфаген».

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