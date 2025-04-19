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"Я почув ім’я брата в автобусі": неймовірно зворушлива історія з обміну українських військових
Брати були дружніми з дитинства.
Серед 277 українських військових, які 19 квітня повернулися з російського полону, виявилися двоє рідних братів — Артем та Ілля Лихожони. Вони обидва служили у 501 окремому батальйоні морської піхоти.
Про це розповіла журналістка ТСН.ua Наталія Нагорна, яка поспілкувалася з братами одразу після обміну.
«Це коли побачилися вперше? — У офісі, буквально. Одразу після обміну», — згадують військові.
За словами Артема, він дізнався про участь брата в обміні випадково:
«Уже в автобусі, коли називали списки, я почув, що перевіряють моє прізвище, і хтось сказав: “Не Артем, а Ілля тут”. І тоді я зрозумів, що мій брат теж тут».
Момент зустрічі був настільки несподіваним, що навіть важко згадати, хто кого першим побачив. Але обіймалися, зізнаються обидва.
«Хто вас вдома чекає? — Мама”, – відповіли хлопці.
Ледь стримуючи емоції брати відповіли, що ще не телефонували їй.
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Нагадаємо, після повернення з полону один із військових, уперше зателефонував додому після трьох років у полоні. Його слова зворушили всю країну.