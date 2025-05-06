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"Я просто молився Богу": перші слова українського воїна після полону, що зворушили всю країну
Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.
Після звільнення з російського полону український військовослужбовець емоційно звернувся до всіх із першими словами на волі. Його промова стала символом щирості, віри та незламності.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який опублікував відео з перших хвилин звільнення захисника.
«Я не знаю, що сказати, але дуже велика радість, що я на Україні, на рідній землі і міг подзвонити до своїх батьків. Чувствую — в мене емоції, немає ніяк. Я просто молився Богу, щоб побути з рідними якраз зараз. І така можливість вже дісталася мені. Тільки потрібно потрапити додому і побачити своїх батьків, і все», — сказав військовий.
«Сьогодні його молитва почута. Вітаємо на рідній землі, воїне», — додав Лубінець.
Обмін полоненими 6 травня: подробиці
У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели 64-й обмін полоненими: попередньо, 205 на 205.
Серед них: молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.
Також серед звільнених 40 військовослужбовців системи МВС 26 гвардійців і 14 прикордонників уже на рідній землі. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 25. Більшість перебувала в полоні ще з 2022 року.
Посередником в обміні стали Об’єднані Арабські Емірати.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України вдалося повернути вже 4757 українців — військових і цивільних.