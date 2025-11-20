"Я ще не бачив, щоб люди так виживали": надзвичайник про історію порятунку 20-річного хлопця у Тернополі

Рятувальник ДСНС

У ДСНС розповіли про порятунок 20-річного Богдана з Тернополя, який опинився під завалами зруйнованого ударом РФ будинку. Рятувальники визнають: те, що хлопцеві вдалося вижити — справжнє диво.

Про це йдеться у матеріалі ДСНС.

Як розповіли в ДСНС, під час чергової «хвилини тиші» рятувальники почули крики про допомогу. Так, 20-річний Богдан був затиснутий у бетонних конструкціях, але, дякувати Богу, виявився живим. Надзвичайники встановили з ним контакт і почали розбирати завали, яких над ним було дуже багато.

Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко поділився, що хлопець був наляканий, дуже нервував.

«Я його заспокоював, казав: „Не нервуй, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу, треба розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов’язково врятуємо“. Тримали з ним контакт. Ми працювали з колегами вшістьох. Зробили цю роботу, врятували. Дивом постраждалий залишився живий», — констатував надзвичайник.

Він перебував у приміщенні кухні, біля холодильного відсіку. Його притиснуло кухонним стільчиком, він лежав у позі ембріона, руки перед собою, у нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. Рука була перебита кухонним столом.

«Це диво, як він вижив. Я ще такого не бачив», — розповів Карпенко.

Раніше ми писали, що ввечері 19 листопада на місці розбирання завалів однієї з 9-поверхівок у Тернополі врятували чоловіка. Його виявили на верхніх поверхах.

«Середнього віку», — попередньо встановили рятувальники.

Потерпілого одразу передали медикам. Інформація про його стан уточнюється.