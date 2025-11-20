ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1989
Час на прочитання
2 хв

"Я ще не бачив, щоб люди так виживали": надзвичайник про історію порятунку 20-річного хлопця у Тернополі

З-під завалів будинку, який армія РФ зруйнувала ракетним ударом у Тернополі, деблокували хлопця. Він перебував на рівні між п’ятим і шостим поверхами. На щастя, він дивом залишився живим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рятувальник ДСНС

Рятувальник ДСНС

У ДСНС розповіли про порятунок 20-річного Богдана з Тернополя, який опинився під завалами зруйнованого ударом РФ будинку. Рятувальники визнають: те, що хлопцеві вдалося вижити — справжнє диво.

Про це йдеться у матеріалі ДСНС.

Як розповіли в ДСНС, під час чергової «хвилини тиші» рятувальники почули крики про допомогу. Так, 20-річний Богдан був затиснутий у бетонних конструкціях, але, дякувати Богу, виявився живим. Надзвичайники встановили з ним контакт і почали розбирати завали, яких над ним було дуже багато.

Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко поділився, що хлопець був наляканий, дуже нервував.

«Я його заспокоював, казав: „Не нервуй, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу, треба розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов’язково врятуємо“. Тримали з ним контакт. Ми працювали з колегами вшістьох. Зробили цю роботу, врятували. Дивом постраждалий залишився живий», — констатував надзвичайник.

Він перебував у приміщенні кухні, біля холодильного відсіку. Його притиснуло кухонним стільчиком, він лежав у позі ембріона, руки перед собою, у нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. Рука була перебита кухонним столом.

«Це диво, як він вижив. Я ще такого не бачив», — розповів Карпенко.

Раніше ми писали, що ввечері 19 листопада на місці розбирання завалів однієї з 9-поверхівок у Тернополі врятували чоловіка. Його виявили на верхніх поверхах.

«Середнього віку», — попередньо встановили рятувальники.

Потерпілого одразу передали медикам. Інформація про його стан уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
1989
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie