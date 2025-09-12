"Я став тягарем для сім’ї": військовий після поранення поскаржився на злидні

Військовий Петро Конопля / © Instagram

Колишній актор, а нині бойовий медик, рекрутер Сил безпілотних систем Петро Конопля поділився, що став фактично тягарем для своєї сім’ї. Усе тому, що після отримання четвертого поранення військового вивели в тил, де його зарплата становить 20 тис. грн. Боєць закликає владу підняти суму базового грошового забезпечення солдатам ЗСУ щонайменше до 50 тис. грн.

Про це Конопля розповів у відеозверненнях на своїй Instagram-сторінці.

«Я — воїн Збройних сил України, який четвертий рік боронить свою країну… Мені вже не вистачає на моє погане життя. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім’ї. Після четвертого поранення я виведений в тил і отримую 20 тисяч гривень. Це менше, ніж отримує офіціант. Це менше, ніж отримує перукар. Це менше, ніж отримує охоронець в АТБ. Мені стало дуже важко», — поділився військовий.

Він зауважив, що вже багато разів звертав увагу на це питання, «але ніхто, окрім вас, я вважаю, не може цього вирішити».

Конопля акцентував, що не всі військові отримують зарплату у розмірі 120 тис. грн. Такі суми надходять лише 20% захисників, які перебувають безпосередньо «на нулі».

«Всі інші, — неважливо, скільки ти будеш служити в армії: рік-два-чотири, отримавши поранення, списаний в тил, — ти будеш отримувати 20 тисяч гривень. І виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім’ю, ти перестанеш поважати себе, ти перестанеш гордитись тим, що ти воїн, бо кожному, кому ти скажеш, що ти солдат і служив ЗСУ, вони будуть дивиться на тебе, як на бідолагу. А ти не зможеш навіть звільнитися, не зможеш другу роботу собі знайти», — розповів боєць.

Він зазначив, що платити такі мізерні гроші військовим, які поклали своє життя на захист України, це — «верхівка неповаги».

«Я став бом*ем, я злидар»

Конопля повідомив, що пішов на війну у віці 27 років. Зараз йому — 31. Боєць каже, що втратив найкращі роки свого життя, а зараз не може жити звичайним життям, як звичайні люди.

«Я не можу закрити свої базові потреби. Мені доводиться думати на службі, де б заробити грошей, щоб послати додому до своєї сім’ї. І мені все це дуже сильно набридло. Я позичаю гроші у своїх знайомих, я прошу гроші, я став бом*ем — я себе так відчуваю. Я злидар. Я зараз прокинувся, розумію, що зарплата ще не скоро, а мені вже треба позичити гроші. Я зараз буду писати своїм побратим, щоб вони хоч щось мені скинули», — розповів захисник.

Він попросив українців підтримати всіх військових, «аби ви показали волю народу».

Звернення бійця до влади і як допомогти військовим?

«Я не хочу на службі думати, як протягнути цей місяць і де знайти грошей дітям. Я хочу гідної оплати праці для себе і своїх побратимів. Ми заслужили на гідне ставлення до себе! Я хочу, щоб влада підняла суму базового грошового забезпечення солдатам ЗСУ мінімум до 50 тисяч гривень уже цього року, а не наступного!» — наголосив Конопля.

Він закликав звернути увагу на петицію №41/007937-25еп. про підвищення зарплати військовим, яка вже набрала 25 тис. підписів.

«Також на цьому заході я підтримую закон про військового омбудсмена; не ухвалювати законопроєкт №13452; скасувати норми закону №8271 від 2022 року. Ці дії наблизять нашу перемогу, підвищать морально-психологічний стан бійців ЗСУ, дозволять військовим вирішити більшість своїх життевих проблем та підвищать рівень довіри до держави. Гідність воїна — гідність держави», — резюмував військовий.

Нагадаємо, в кінці липня народний депутат Руслан Горбенко заявляв, що в Україні розглядається можливість підвищення зарплат військовим, які перебувають у тилу. За словами нардепа, нинішня оплата праці в розмірі близько 20 тис. грн є несправедливою. Планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте до 50 тис. грн, для сержантів — до 70 тис. грн, а для молодших офіцерів — до 75-80 тис. грн.