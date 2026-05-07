"Я стояв на колінах, і мене пи*дили": у Дніпрі побили ветерана, у ТЦК відповіли і заявили про вимагання грошей (відео)

Ветеран 3-ї ОШБр з інвалідністю Дмитро Матяш та його побої / © скриншот з відео

Ексбоєць 3-ї ОШБр, ветеран війни з інвалідністю Дмитро Матяш заявив, що у Дніпрі його зупинили і побили працівники ТЦК та СП. У самому військкоматі побиття заперечують і стверджують, що на прохання показати свої документи ветеран почав провокувати групу оповіщення, через що виник конфлікт. За даними ТЦК, після цього чоловік разом зі своїм адвокатом вимагали від центру комплектування компенсацію від 15 тис. до 100 тис. дол.

Заява ветерана про побиття працівниками ТЦК у Дніпрі

У соцмережах з’явилася інформація про те, що у Дніпрі працівники ТЦК побили ветерана війни з інвалідністю, колишнього бійця Третьої штурмової бригади. Йдеться про Дмитра Матяша. За словами ветерана, його силоміць затримали, не давши показати документи, побили та доправили до Шевченківського районного ТЦК.

Матяш записав відео, у якому розповів деталі інциденту.

«Я — Матяш Дмитро Володимирович. Я ­– особа з інвалідністю наслідок війни. Мене побило ТЦК. Я йшов до своєї машини, щоб сісти в машину і поїхати додому. Але мені перешкодив автомобіль чорного кольору дорогу. І звідки вибіг перший працівник, якому я відповів — якщо він не бойовий, до мене хай не підходить. І сам пішов в машину, де сиділи в чорних масках люди, яких я не знав. Я їм поставив запитання «хто ви є, хлопці? Привіт, покажіть свої документи, а я свої посвідчення покажу». Мені навіть документ не дали показати, хто я, що я. Почали забивати ногами. І мою гідність, мою гідність просто принизили. Я стояв на колінах, і мене пи*дили, як собаку, протягом години. Потім мене привезли в Шевченківський ТЦК, в двір, але до начальника мене ніхто не водив», — розповів Матяш.

Лише після перевірки документів працівники ТЦК зрозуміли, що привезли ветерана з інвалідністю.

«Тільки там вони в дворі цього ТЦК побачили мої документи і почали вибачатися, домовлятися і тому подібне», — сказав ексбоєць.

За словами Матяша, близько 22:00 працівники ТЦК привезли його на те місце, де вдень били і затримували. Ветеран каже, що дочекався своїх побратимів, із якими знову поїхав до військкомату, «але питання не вирішилось». Розмова з керівництвом переросла в конфлікт, а реакція була зневажливою.

«Полковник цей мені сказав, що своїх в обіду не дасть», — зазначив колишній боєць.

«Я не проти ТЦК, але я проти ось цього свавілля і ось цих спортиків, незрозуміло кого. Я проти такого злочину, я проти бусифікації, я проти цих тортур, які вони зробили. Я більш ніж впевнений, що і половина там — не бойові. Вони і трьох хвилин не бачили того «нуля», а тим паче і війни», — висловився у відеозверненні ветеран.

Він додав, що 2022 року пішов як доброволець служити до 98-го окремого батальйону територіальної оборони «Азов-Дніпро», а потім перевівся до 3-ї ОШБр.

«Три з половиною роки із чотирьох майже провів там, в цій бригаді. Після кожного поранення я повертався», — повідомив Матяш.

Побої Дмитра Матяша / © скриншот з відео

Зареєстроване кримінальне провадження щодо побиття ветерана та медична довідка / © скриншот з відео

Реакція ТЦК та заява про вимагання грошей

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП відреагували на інформацію з соцмереж про побиття ветерана військовослужбовцями одного з районних військкоматів Дніпра. Там стверджують, що працівники ТЦК не били чоловіка. В установі також заявили про вимагання грошей з його боку.

«Повідомляємо, що даний громадянин був зупинений групою оповіщення, на прохання показати свої документи та підтвердити правдоподібність свого статусу, почав провокувати військовослужбовців. Був доставлений до РТЦК та СП, де продовжив конфлікт», — йдеться в заяві обласного центру комплектування.

Згідно з повідомленням, під час перебування на території ТЦК чоловік зрештою погодився пред’явити документи. Після перевірки інформації щодо його статусу ветеран залишив приміщення.

Уже наступного дня до центру прибули люди які також проходили службу у складі 3-ї ОШБр. Представники ТЦК пояснили їм обставини конфлікту, після чого ті переглянули записи з камер відеоспостереження та залишили територію без будь-яких претензій.

«Після чого даний громадянин разом зі своїм адвокатом вимагали від РТЦК та СП компенсацію від 15 до 100 тис доларів США«, — стверджують в обласному центрі комплектування.

Там також опублікували відео некоректної поведінки чоловіка щодо військовослужбовців ТЦК, аудіозапис розмови з адвокатом, який нібито вимагав компенсацію у доларах, а також скриншот листування.

«З метою отримання неправомірної наживи ним було викладене відео в соціальні мережі. Жодного випадку побиття даної особи не було, а його заяви не відповідають дійсності«, — наголосили в ТЦК.

Дата публікації 10:57, 07.05.26

«Виходить, ви пропонуєте зібрати 15 тисяч доларів і привезти йому, щоб він заяву не писав? А хто ви в нього?» — каже на аудіозаписі працівник ТЦК.

«Я його адвокат і друг. Давно його знаю, вже років 11. Можете перевірити — Фоменко Віктор Юрійович, Чернігівська колегія. Якщо до 18:00 ви не приїдете і не відшкодуєте моральну і матеріальну шкоду, ми викликаємо протест просто в іншому руслі. Подаємо заяву про вчинення кримінального правопорушення, плюс він подасть позов про відшкодування шкоди. Відео мені надіслали, побєзпрєдєлили ви там недобре. Якщо вас багато було, я розумію, що сума немаленька, але розумієте, чувак воював, ви його взяли ногами забили. Я все розумію, що ви там здійснюєте свої функції, свою роботу, але міру теж треба мати. Оскільки вас було багато, я думаю, 15 тисяч вам там на полку розкидати — не проблема. Якщо до 6-ї години Діма мені відзвонить і скаже, що нічого нема, і від вас не буде ніякого дзвінка, я сприйму це як відмову», — сказав на аудіо ймовірний адвокат ветерана.

© Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

Заява поліції про побиття чоловіка працівниками ТЦК

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Дніпрі поліція розслідує побиття 39-річного чоловіка, який заявив про причетність до інциденту працівників ТЦК. Подія сталася у Центральному районі міста.

30 квітня потерпілий звернувся до правоохоронців із повідомленням про тілесні ушкодження після контакту з представниками військкомату. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження, триває досудове розслідування.

