"Я в шоці": українка повернулася додому після чотирьох років еміграції та чесно розповіла, як її зустріли

Блогерка з ніком young.spp / © скриншот з відео

Після чотирьох років життя за кордоном українка наважилася на повернення додому. Дівчина побоювалась ворожої атмосфери, проте реальність перевершила всі її очікування.

Своєю історією дівчина із ніком young.spp поділилася у TikTok.

«Я повернулася і я в шоці»

«Я повернулася до України через чотири роки еміграції і я в шоці. В українському комʼюніті за кордоном є така думка, що ніхто на нас тут не чекає, ніхто нас тут не хоче бачити, що до нас буде якась прискіплива думка, що ми сиділи всі ці роки за кордоном і от приїхали, привалили, повернулись. І виявилося, що це міф», — заявила авторка відео.

Дівчина каже, що коли часто гуляє зі своїм песиком, то розповідає людям, що повернулася до України.

«І всі мене вітають, обіймають, радіють, кажуть: "О**єнно, круто, молодець. Ми раді, що люди вертаються". Ну я і думаю, що це люди, якісь мені знайомі або просто на добреньких попадаю. Потім я записую відео про те, що повернулася в Україну, і я очікую, що там буде 50 на 50, що буде багато негативних коментарів. 100 відсотків позитивних! Я просто хочу донести до людей, які думають, що вас звідси будуть виганяти, мене ще жодна людина не вигнала», — резюмувала українка.

Реакція користувачів Мережі

У коментарях українці підтвердили слова авторки відео, тепло відреагувавши на цю тему:

«Наші люди, що їдуть з-за кордону, у мене асоціюються з ластівками, які повертаються додому»

«Мені взагалі складно уявити логічний ланцюжок, який би призвів до осуду такого рішення. Вітаємо вдома»

«Людина повернулася додому, чому тут має бути негатив»

«Болісно, коли їдуть, але радісно, коли повертаються»

«Я дуже хочу, щоб всі повернулися додому»

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, проте оновлена Директива може стати вибірковою. Серед імовірних обмежень — відмова у статусі чоловікам мобілізаційного віку, жителям відносно безпечних західних регіонів України та особам, які прибудуть після встановленої дати. Остаточне рішення щодо нових правил очікується наприкінці травня.

