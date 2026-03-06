ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
17
2 хв

"Я вас більше і на хвилину не покину": перші слова та емоції захисників після повернення з полону

Довгоочікувана свобода та перші сльози радості — українські воїни після неволі нарешті зателефонували рідним.

Ірина Лаб'як
Перші хвилини після обміну військовополоненими

Перші хвилини після обміну військовополоненими / © Скриншот з відео Офісу омбудсмана України

Доповнено додатковими матеріалами

Українські військові, які 6 березня повернулися з російського полону, вперше почули голоси рідних. Зворушливі кадри перших хвилин воїнів на свободі з’явилися у Мережі.

Відповідні відео опублікував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Після здобуття довгоочікуваної свободи, на очах колишніх полонених виступали сльози радості: вони телефонували рідним та вперше чули їхні голоси після тривалого перебування в неволі.

«Скучив. Дуже-дуже сильно. Як я хочу вас обійняти. Я вас більше і на хвилину не покину, я заради вас все терпів і не дав їм себе зламати«, — сказав один із захисників своїй родині у перші хвилини повернення до України.

Інший боєць також зателефонував своїм рідним і вперше після полону діти почули голос тата.

«Як вони, маленькі? Я скоро буду, ще трішки почекайте, ви вже стільки чекали. Я скоро приїду», — сказав він їм по телефону.

Дружина цього бійця неодноразово зверталася до представництва Офісу омбудсмана у Львівській області, і 6 березня сталося диво — чоловік нарешті повернувся додому. Вдома на нього чекають двоє дітей.

У перші хвилини свободи ще один захисник зателефонував своїй мамі.

«Все добре, мамо. Все нормально. Зі мною все добре, мамо», — сказав він.

«Це важливі хвилини, коли після років полону люди знову відчувають свободу, підтримку і знають, що вдома їх чекали!» — зазначив Лубінець.

Обмін полоненими сьогодні, 6 березня — що відомо

Завдяки домовленостям у Женеві, 6 березня відбувся другий етап обміну полоненими, у межах якого додому повернулися 300 військових ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби, а також двоє цивільних. Звільнені захисники воювали на ключових напрямках, включно з Маріуполем, і перебували в полоні від одного до трьох років. Лубінець уточнив, що вік звільнених становить від 22 до 60 років.

Загалом за 5 — 6 березня Україна повернула 500 осіб за формулою «500 на 500», а загальна кількість звільнених за час повномасштабної війни досягла 6922 осіб.

