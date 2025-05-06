"Я вдома! Я вдома!": показали щемливі кадри обміну українських захисників

Обмін полоненими 6 травня / © ДПСУ

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Сьогодні, 6 травня, Україна повернула 205 воїнів. Прикордонники показали щемливі кадри обміну.

Відео оприлюднила ДПСУ.

Захисники, які повернулися додому, не приховують безмежної радості. На кадрах лунають щасливі вигуки: “Я вдома! Я вдома!”.

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Дата публікації 16:32, 06.05.25 Кількість переглядів 6 ДПСУ показала щемливі кадри обміну українських захисників

“Ваша незламність — наша надія. Ваша мужність — наша гордість. З поверненням додому!”, — зазначили у ДПСУ.

Раніше ми писали, що серед звільнених — молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Це військові, які боронили Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.