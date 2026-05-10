«Я вірю, що він живий»: українські матері розповіли про очікування полонених та зниклих безвісти
Матері українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні, розповіли свої історії очікування.
До Дня матері українки, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні, поділилися своїми історіями та словами підтримки. Жінки розповідають про надію, очікування та сили, які знаходять заради своїх дітей.
Про це повідомило Радіо Свобода.
Олена чекає на 22-річного сина Данила. Жінка розповідає, що хоче аби син побачив, що мама продовжує його шукати і не опускає рук.
«Дуже хочу, щоб він мене побачив тут, що мама його шукає і мама не складає руки, і я його знайду. Далі не можу говорити …», — сказала Олена.
Наталія чекає на 53-річного сина Олексія. Вона каже, що тримається за надію та вірить, що її син живий.
«Надія на те, що він живий. Я не вірю, що. щось сталося. Я вірю, що він живий», — зазначила жінка.
Про Тамару, яка чекає на 27-річного сина Олексія, розповіла її донька Юлія.
«Їх (сил — Ред.) нема. Вона (мати — Ред.) їх не чіпає. У неї шестеро дітей і все те, що ми можемо робити біля неї, ми робимо». — зазначила донька Тамари.
Вона також додала, що в родині троє дітей у війську: вона сама, її брат, який зник, та ще один брат.
«Ми точно знаємо, що він знайдеться», — розповіла Юлія.
Ірина чекає на 34-річного сина Ігоря. Жінка каже, що коли він повернеться додому, йому буде потрібна допомога та підтримка.
«Він прийде, і йому потрібна буде і допомога і підтримка. І це тільки я в нього», — говорить мати.
Ірина, яка чекає на 20-річного сина Андрія, говорить коротко:
«Треба десь брати сили і чекати».
Ганна чекає на 46-річного сина Ігоря. Востаннє вона говорила з ним 4 березня 2023 року.
«Мамо, тримайся. І щоб ти жила, як жила, і гордилася, бо я воював так, як треба. Не дай Бог, що зі мною буде — щоб ти не надягала чорну хустку, щоб вороги не тішилися», — згадує слова сина жінка.
Надія чекає на 36-річного сина Олександра.
«За сина знаходяться сили. Думаємо, що ми його все-таки знайдемо», — каже вона.
Любов чекає на 52-річного сина Віктора і говорить, що не сумнівається у його поверненні.
«Я ні хвилиночки не сумніваюсь, що він повернеться. Я знаю», — каже жінка.
Також вона додає:
«Рушничок я йому посилаю в дорогу. Кажу: синочок, я тобі рушничок посилаю. Щоб ти по ньому повернувся додому».
Тетяна, яка чекає на 28-річного сина Юрія, говорить, що переживати невідомість допомагає підтримка інших матерів.
«Надія, що він живий, що ми його дочекаємося. Намагаємося… ми вже підтримуємо один одного з мамами. В нас є група психологів, які нас направляють, і нам трошечки легше, як ми спілкуємося одна з одною», — розповідає жінка.
Нагадаємо, до Дня матері ТСН розповіло історію Ельміри Баранової, яка майже чотири роки чекає на звістку від сина Ернеста. Морський піхотинець із позивним «Ерні» зник безвісти на Донбасі у червні 2022 року. Жінка регулярно їздить на обміни полоненими та показує звільненим військовим фото сина, сподіваючись дізнатися бодай якусь інформацію про нього.