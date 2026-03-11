ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
882
2 хв

"Я втомився від усього російського": Гороховський зробив заяву після гучного скандалу

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував скандал із публікацією даних клієнтки та визнав помилку.

Руслана Сивак
Олег Гороховський

Олег Гороховський / © Finance.ua

Співзасновник проєкту Monobank Олег Гороховський опублікував офіційну заяву щодо нещодавнього інциденту з оприлюдненням фото клієнтки, яку він звинуватив у проросійських поглядах. Банкір пояснив свій вчинок емоційною втомою від війни та запевнив у безпеці персональних даних користувачів.

Про це Олег Гороховський заявив у соцмережах.

Причини реакції та зміна позиції

Гороховський зазначив, що поява російського триколора в системі банку викликала у нього миттєву негативну реакцію. Він наголосив, що діяв імпульсивно, не обдумавши наслідки свого кроку.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так», — заявив співзасновник банку.

Про безпеку даних банку

Окрему увагу в заяві він приділив захисту інформації клієнтів. Гороховський підкреслив, що Monobank залишається однією з головних цілей російських кібератак у фінансовому секторі. Проте за весь час повномасштабної війни жодних витоків даних не зафіксовано. Пріоритетом установи залишається збереження банківської таємниці та конфіденційності.

«Висновки зроблено. В разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься винятково правоохоронним органам. Хто розчарувався — вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки та не забувати про свою відповідальність», — підсумував він.

Що відомо про скандал довкола допису Гороховського у Threads

Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію на тлі «російського прапора». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Він опублікував допис з фото клієнтки під час відеоверифікації.

Згодом виявилося, що цією клієнткою є Карина Кольб. Вона відреагувала на інцидент і заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Клієнтка monobank повідомила про безпідставний гейт через помилку з прапором, який виявився словенським, а не російським.

Також Національний банк України розпочав перевірку дій співзасновника проєкту Monobank Олега Гороховського щодо оприлюднення даних клієнтки.

ТСН.ua розшукав цю дівчину та поспілкувався з нею і дізнався нові факти про її родину та життя.

