"Я її все одно не сплачу": генерал СБУ Дука про заставу у 100 мільйонів гривень

Сергій Дука / © ТСН

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Генерал СБУ Сергій Дука під час засідання Вищого антикорупційного суду заявив, що не має змоги сплатити заставу у 100 млн грн і не планує втікати за кордон.

Про це передає кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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Посадовець озвучив власну версію подій 4 листопада і заперечив, що умисно заважав правоохоронцям. За його словами, близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан будинку, через що спрацювала сигналізація, а бійці «Альфи» з його охорони спершу не зрозуміли, хто це.

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«Десь через годину видно, з’ясулось, що це співробітники НАБУ. Про це ніхто не знав, це була ніч», — зауважив Сергій Дука.

Дука переконує, що впустив би детективів, якби ті скористалися домофоном і повідомили про наявність ухвали суду. Він наголосив, що не впливає на бійців «Альфи», адже дати команду знятися з поста їм може лише голова СБУ.

Підозрюваний зазначив, що служить 26 років, від початку повномасштабної війни жодного разу не виїжджав за кордон і готовий до співпраці зі слідством. Запропонований запобіжний захід він назвав фактичним арештом.

«Мені не потрібна застава 100 млн, яку ви знаєте, що я її не можу сплатити. Тоді оберіть мені безальтернативне. Для мене 100 млн — це безальтернативна застава. Для чого ви цей цирк робите? Яку ви робите альтернативу? Для чого? Я її все равно не сплачу», — зауважив Сергій Дука.

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Крім того, генерал СБУ звинуватив прокурорів САП у затягуванні судового процесу через пізню з’явлення та зауважив, що банки можуть блокувати заставу у разі її внесення. За твердженням Дуки, напередодні голову Національного банку Андрія Пишного викликали до НАБУ з вказівкою не пропускати ці кошти.

Операція НАБУ «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, раніше прокурор САП Микола Карась розповів, що під час спроби провести обшук у помешканні генерала СБУ Сергія Дуки детективи НАБУ зіштовхнулися зі збройним опором його охорони, поки сам підозрюваний знищував речові докази сокирою.

Варто зауважити, що напередодні НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної злочинної організації. За версією слідства, угруповання підкуповувало високопосадовців правоохоронних органів, щоб прикривати нелегальний бізнес.

У межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

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