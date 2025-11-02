- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
"Я з прокуратури!": в Одесі нетвереза жінка вчинила гучний скандал у ресторані
Відвідувачка закладу в Одесі, де сталася сварка, перебувала у нетверезому стані та поводилася агресивно.
В Одеському ресторані «Алі-Баба» жінка влаштувала скандал. Вона представилася співробітницею прокуратури Закарпатської області.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Деталі інциденту в ресторані Одеси
Як зазначає Глагола, у популярному одеському ресторані «Алі-Баба» сталася гучна сварка. Там відвідувачка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводилася агресивно та лаялася нецензурною лексикою. Щобільше, жінка заявила, що працює у прокуратурі Закарпатської області.
Відео за участі нетверезої скандалістки швидко поширилося у Мережі.
“Я звернувся за офіційним коментарем до прокуратури Закарпатської області — і там спростували причетність жінки до відомства, заявивши, що такої працівниці в них немає”, — зазначив Глагола.
Пояснення, чому відвідувачка представилась співробітницею прокуратури, наразі немає.
