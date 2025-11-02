"Я з прокуратури!": в Одесі нетвереза жінка вчинила гучний скандал у ресторані

Сварка у ресторані Одеси

В Одеському ресторані «Алі-Баба» жінка влаштувала скандал. Вона представилася співробітницею прокуратури Закарпатської області.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

В Одеському ресторані не твереза жінка влаштувала скандал

Деталі інциденту в ресторані Одеси

Як зазначає Глагола, у популярному одеському ресторані «Алі-Баба» сталася гучна сварка. Там відвідувачка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводилася агресивно та лаялася нецензурною лексикою. Щобільше, жінка заявила, що працює у прокуратурі Закарпатської області.

Відео за участі нетверезої скандалістки швидко поширилося у Мережі.

“Я звернувся за офіційним коментарем до прокуратури Закарпатської області — і там спростували причетність жінки до відомства, заявивши, що такої працівниці в них немає”, — зазначив Глагола.

Пояснення, чому відвідувачка представилась співробітницею прокуратури, наразі немає.

Раніше в Одесі цивільні напали на представників ТЦК.

Так, розлючений натовп вчинив самосуд над людьми у військовій формі. Подія сталася на ринку «7-й кілометр».

У Мережі показали кадри, на яких група агресивно налаштованих людей оточила білий мікроавтобус працівників ТЦК та СП. Автівку перекинули за лічені секунди, а згодом — почали трощити бус. Деякі люди кричали “Допекли!”, намагаючись виправдати свої дії, натомість інші намагалися їх зупинити.