"Я запам’ятаю це на все життя": з полону повернувся захисник у свій 26-й день народження (щемливе відео)

Обмін полоненими / © ТСН

Реклама

У п’ятницю, 24 квітня, під час обміну полоненими між Україною та Росією, додому повернувся захисник, для якого цей день став подвійним святом. Саме сьогодні воїну виповнилося 26 років.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН, яка поспілкувалась зі звільненим бійцем безпосередньо після його повернення на рідну землю.

Оборонець не стримує радості та зізнається, що його переповнює щастя. На запитання журналістки про те, як він почувається, боєць впевнено відповідає: «Нормально. Звісно, я вдома».

Реклама

Найперше, що зробив іменинник після звільнення — зателефонував близьким.

«Так, вже дзвонив додому. Рідні знають, що я в Україні. Все добре. Чекають з радістю. Там вже наготували», — розповідає захисник.

Для бійця це повернення стало здійсненням найбільшої мрії.

«Сьогодні мені двадцять шість. День народження. Я хотів зустріти вдома його, і я його зустрів. Я його запам’ятаю на все життя», — каже він.

Реклама

«Тітка Марина — це моє сонечко»

Найбільше вдома на героя чекає його рідна людина — тітка Марина, яку хлопець називає своїм «промінчиком сонечка».

«Це для мене сонечко, примінчик сонечка. Це все на світі, що для мене є. Це найзолотіша людина. Я не можу пояснити словами. Вона чекає мене вдома», — ділиться боєць.

Коли журналістка запитала, що саме тітка Марина може йому подарувати на 26-річчя, захисник відповів без вагань. Для людини, яка пройшла через полон, матеріальні речі втратили сенс.

«Найкращий подарунок — той, який обійме. Ось той найкращий подарунок», — підсумував іменинник.

Реклама

Дата публікації 17:21, 24.04.26

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські військові зі складу Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.

За словами глави держави, серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.

До слова, серед звільнених з полону — боєць, чия доля до сьогодні була абсолютно невідомою. Цей боєць вважався зниклим безвісти.