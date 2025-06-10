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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
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2 хв

Втікач Арестович знову втрапив у скандал та заявив, що зневажає українців

У прямому ефірі для ютюб-каналу скандального блогера Арестович вийшов з новою «заявою».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Олексій Арестович

Олексій Арестович

Колишній радник Офісу Президента та втікач Олексій Арестович вкотре зробив гучну заяву. Цього разу експерт «два-три тижня» заявив, що «зневажає українців». А ще назвав своїх співгромадян «фуфлом».

Про це він сказав у прямому ефірі скандальному YouTube-блогеру Шелесту.

Олексій Арестович у прямому ефірі говорив про закінчення війни, політику Володимира Зеленського, та багато чого іншого. Також прокоментував, що багато коментаторів помітило, що блогер зневажає українців.

«Я вам це в обличчя кажу, я зневажаю українців. Ви фуфло і лайно об, яке соромно витирати чоботи. В яке вляпався та пішов далі. Тому що ви не тільи не можете відповісти організаційно, ідеологічно та етично на останні питання, ви навіть соромитесь їх підняти», — заявив Арестович.

Також колишній радник ОП повторив російський наратив, що «українці терплять режим КДБ»:

«Хто ви такі? [до українців]. Ви повне фуфло, з вами немає про що говорити», — продовжив Арестович.

Український «блогер-патріот» відомий іншими своїми «заявами». Зокрема, що природа намагається його вбити. Додає, нещодавно блискавка вдарила у літак, в якому він летів.

«До літака, в якому я щойно летів, потрапила блискавка. Причому спалах і удар були прямо поряд з місцем, де я сидів. П’ять років тому на святкуванні мого Дня народження, влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту. Якщо ваші вечірки не схожі на мої, навіть не кличте», — розповів він.

Також відомо, що дружина колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, який нині перебуває за межами України, подала на розлучення з чоловіком.

Раніше повідомлялося, канали на YouTube Арестовича, Бондаренка та ще трьох підсанкційних осіб більше не працюють на території України. Ці особи перебувають під санкціями РНБО, запровадженими указами президента Володимира Зеленського.

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