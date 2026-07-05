Ядерний удар по Україні: хто з українців бачить у цьому шанс на закінчення війни і що кажуть військові

Можливість так званого «ядерного апокаліпсису» залишається реальною / © Associated Press

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Росіяни щосили намагаються втримати окуповані території та не хочуть іти з України. Саме тому президент РФ Володимир Путін знову взявся шантажувати весь світ та Україну.

Важко сказати, коли це станеться і який вид зброї застосують. Не виключено, що удар по Україні можливий після передбачуваного провалу РФ із мобілізацією. Коли ЗСУ знову розгромлять новосформовані з’єднання, Путін може витягнути свій, як він вважає, найсильніший козир — ядерний удар.

ТСН.ua пише про те, коли Путін наважиться вдарити ядеркою і що про це кажуть політики, військові та «експерти».

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У зв’язку з посиленням ударів України по військових та інфраструктурних об’єктах у глибині держави-агресора, останнім часом стало модним обговорювати можливість того, що Кремль може піти на крайній захід і відповісти Україні ядерним ударом.

Дійшло до того, що про це на платформі YouTube почала міркувати навіть дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби — Світлана Павелецька. І це не дуже смішно насправді.

Що ж сказали Кулеба та його дружина

За словами Кулеби, підготовка до застосування ядерної зброї потребує чимало процедур — розвідки країн стежать та виявляють ці зміни. Він розповів, що у варіанті ураження Росією України йтиметься про застосування тактичної ядерної зброї, а Сполучених Штатів — стратегічної.

«Є два способи завдання ядерного удару. Перший — це коли ракета злетіла, приземлилася на ціль на землі і вибухнула. У такій ситуації площа ураження є меншою, але ступінь ядерного забруднення вищим. Другий — це коли ракету запустили і вона вибухає над ціллю в повітрі. Тоді зона ураження збільшується, але насиченість радіаційного впливу зменшується. Тому, якщо ракету з ядерною боєголовкою перехопить система ППО і вона вибухне в повітрі, то хвиля все одно накриє ділянку території, на яку вона спрямована. А наскільки ця хвиля буде сильною, залежить від того, на якій висоті відбудеться цей вибух», — пояснив Кулеба.

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Він зазначив, що Росія найімовірніше вдарить не по місту та цивільному населенню, а по військовому інфраструктурному об’єкту або позиції в районі зони бойових дій.

А от дружина Кулеби, Світлана Павелецька, яка навряд чи розбирається у військових справах, назвала потенційний ядерний удар «майже перемогою України».

Зокрема, вона заявила, що застосування ядерної зброї є малоймовірним, оскільки це не інструмент для «добивання», а радше для спроби самозбереження. Вона також висловила думку, що у випадку такого сценарію ймовірність ударів по центрах прийняття рішень залишається невисокою.

«Якщо він до цього дійде, то це означатиме, що ми вже майже перемогли. Бо інакше чого б йому бити? Ядеркою б’ють, щоб урятувати себе, а не щоб добити іншого. Правильно?» — запитала Павелецька.

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Чому ядерний удар — це «позитивний сценарій»

Заяви Павелецької — це ще «квіточки». А ось співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач назвав «ядерний удар по Україні позитивним сценарієм, який прискорить завершення війни та розпад Росії».

Логіка Длігача ґрунтується на тому, що застосування ядерної зброї Кремлем остаточно ізолює Росію на міжнародній арені. Жодна країна світу — навіть ті, що нині зберігають нейтралітет, — не зможе ігнорувати факт ядерної агресії. Це призведе до миттєвої та повної міжнародної ізоляції РФ, включно з Китаєм та країнами Глобального Півдня.

Окрім того, ядерний удар, на його думку, спровокує негайну військову відповідь країн НАТО, що пришвидшить військову поразку Росії на полі бою. На думку експерта, путінський режим просто не переживе такого сценарію — внутрішні відцентрові сили в росії отримають потужний імпульс до дії.

Реакція Мережі

Політичний блогер та експерт Олексій Голобуцький поширив у своїх соцмережах іронічні дописи про Світлану Павелецьку щодо використання ядерки про Україну.

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«Експерти, на яких ми заслужили: власниця магазину інтимних товарів N’joy Павелецька розмірковує про перспективи ядерного удару», — написав він.

Під дописом експерта почалася жвава дискусія. Частина користувачів не зосім зрозуміли, чому і навіщо Кулеба та Світлана взагалі підняли цю тему.

Ось, що пишуть

А вони вдома не могли б поговорити, щоб не позоритися публічно?)))

Такого навіть ми не заслужили

Всі мають право поміняти професію. Зеленському можна, а Павелецькій ні?

Жінка бере інтерв’ю в свого чоловіка!!!! Геніальний сценарій!!!!)))

Просто якийсь набір слів і нерозумний вигляд. Про Кулебу я взагалі мовчу)

Наш Конфуцій! А у Конфуція була дружина?

Жарти жартами, а що ж насправді кажуть про загрозу ядерного удару по Україні серйозні люди.

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Олександр Сирський, головком ЗСУ

Головком Олександр Сирський вважає, що Путін навряд чи наважиться на реальне застосування цього типу озброєння. Сирський нагадав, що українців лякають ядерною зброєю від початку широкомасштабної агресії Росії. Українські військові це постійно враховують.

«Але ми розуміємо, що цей аргумент поставить Путіна поза законом взагалі у всьому світі. Тому що є трибунал», — пояснив генерал.

Тому головнокомандувач ЗСУ думає, що російський диктатор не буде вдаватися, принаймні зараз, до кроків, щоб ударити по Україні ядерною зброєю.

Кирило Буданов, очільник ОП

Побоювання щодо ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними. Водночас російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу, вважає очільник ОП Кирило Буданов.

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«Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав», — зазначив керівник ОП.

Військовий аналітик Майкл Кларк

Кларк сумнівається, що Володимир Путін ризикне бути названим «найбільшим воєнним злочинцем 20-го чи 21-го століття», використовуючи ядерну зброю під час наступу в Україні.

«Хіба що використати ядерну зброю винятково як терор… щоб скинути її на Полтаву чи Харків… щоб убити якомога більше мирних жителів», — сказав експерт.

Генерал Сергій Кривонос

Кривонос заявив, що українська та союзні розвідки цілодобово контролюють переміщення ядерного арсеналу РФ, а чергові погрози ракетним комплексом «Орєшнік» є лише інструментом психологічного тиску Кремля.

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За словами Кривоноса, один російський ядерний удар не вирішив би ситуацію для РФ, адже Москва має враховувати відповідь світової спільноти. Тож застосування «Орешніка» для Росії — зовсім інший рівень ризику, ніж просто залякування ним.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін

Жорін не виключає, що тактичний ядерний удар по Україні можливий. Він припускає, що такий план лежить на столі у Путіна від самого початку повномасштабної війни.

«Російська армія несе величезні втрати, якесь мінімальне просування зараз дається вкрай важко. Не отримуючи бажаних результатів на полі бою, РФ намагається шантажувати тим, чим може», — сказав офіцер.

Яку тактичну ядерну зброю має Росія

За даними американської розвідки, Росія має близько 2 000 одиниць тактичної ядерної зброї. Її тактичні ядерні боєголовки можуть бути розміщені на різних типах ракет, які зазвичай використовують для доставки звичайних вибухових речовин, таких як крилаті ракети та артилерійські снаряди.

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Тактична ядерна зброя також може бути використана з літаків і кораблів — як протикорабельні ракети, торпеди і глибинні бомби.

США кажуть, що Росія нещодавно інвестувала значні кошти в цю зброю, щоб покращити її дальність і точність.

РФ має ядерну зброю / © Associated Press

Тактичну ядерну зброю ніколи не застосовували в конфліктах.

Ядерні держави, такі як США та Росія, визнали, що так само ефективно можна знищувати цілі на полі бою за допомогою сучасних звичайних боєприпасів. Крім того, жодна країна, що володіє ядерною зброєю, досі не бажала ризикнути розв’язати ядерну війну, застосувавши тактичну ядерну зброю.

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Однак Росія може з більшою ймовірністю використати меншу тактичну зброю, ніж більші стратегічні ракети.

Довідка:

Пʼятого грудня 1994 року лідери чотирьох країн — України, Росії, США та Великої Британії — підписали Будапештський меморандум. В англомовній версії цього документа містилися запевнення для України, що три інші країни поважатимуть її територіальну цілісність. Меморандум став фіналом історії, в якій Україна відмовилася від своєї частини радянського ядерного арсеналу.

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