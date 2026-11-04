Ілюстрація запуску ядерної боєголовки по Києву / © Колаж ТСН.ua

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Російські хакери зламали систему розсилання українського англомовного медіа Kyiv Independent і поширили фейк про «об’єднання» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також стверджувалося про начебто «запуск ядерної боєголовки на Київ».

Про це йдеться в листі до читачів від головної редакторки Kyiv Independent Ольги Руденко та повідомленні журналіста, медіарадника американського фонду Razom for Ukraine Остапа Яриша.

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Першим зміст електронного листа, який нібито надійшов від Kyiv Independent, оприлюднив Яриш. Повідомлення було написане російською мовою. У ньому стверджувалося, що «Зеленський і Путін об’єдналися», а на Київ начебто запустили «ядерну боєголовку».

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«Здається, Kyiv Independent зламали росіяни. Підписники їхнього розсилання щойно отримали листа російською мовою з повідомленням: «Зеленський запустив ядерну боєголовку на Київ», — написав журналіст у соцмережі Х, додавши відповідний скриншот.

Скриншот повідомлення, яке хакери розіслали від імені Kyiv Independent / © скриншот

Руденко офіційно спростувала причетність редакції Kyiv Independent до розсилання цього повідомлення. За її словами, хакерам вдалося отримати доступ до однієї із систем медіа, а на російську операцію вказує, зокрема, зміст електронного листа.

Крім того, зловмисники намагалися розмістити аналогічні повідомлення безпосередньо на сайті видання. Втім, їх оперативно видалили.

Наразі Kyiv Independent працює над ліквідацією наслідків атаки та планує посилити заходи безпеки, «щоб подібне більше не повторилося».

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«Ми не єдині, хто став мішенню таких атак. Два дні тому російські хакери зламали державний застосунок, яким українці користуються для отримання сповіщень про повітряну тривогу, і розмістили там подібне повідомлення. Такі атаки є частиною війни, про яку ми пишемо щодня. Їхня мета — посіяти плутанину та підірвати довіру. Їм це не вдасться. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І ще раз просимо вибачення за те, що сталося», — йдеться в листі Руденко.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 листопада через ворожу кібератаку користувачі застосунку «Повітряна тривога» отримали фейкові сповіщення про ядерну, хімічну, радіаційну загрозу та вуличні бої. Команда сервісу тимчасово призупиняла його роботу і закликала не переходити за підозрілими посиланнями. Незабаром застосунок відновив роботу. Українці відреагували на фейкові сповіщення хвилею жартів і мемів у соцмережах.

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