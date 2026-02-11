Блеф диктаторів чи підготовка до удару: чи дійсно Лукашенко має "Орешнік" і ядерну зброю

«Орєшнік» і «ядерка» у Білорусі: реальна загроза чи декорація в театрі абсурду Лукашенка / © ТСН.ua

Новини, експертні думки і аналітика про те, що Росія ось-ось може напасти з території Білорусі періодично виникають в українському інформаційному просторі з квітня 2022 року — коли окупанти «жестом доброї волі» відступили з Київщини та північних областей. І якщо раніше українці до таких чуток ставилися насторожено, адже від ворога можна чекати що завгодно, то зараз, мабуть, такі новини викликають іронічну посмішку, а то й роздратування. Мовляв, якби мали напасти з півночі, то давно б це зробили.

Крім того, 25 травня 2023 року Путін і Лукашенко підписали документи про розміщення на території Білорусі російської нестратегічної ядерної зброї. Це дало ще один «пункт» для розмірковування численним військовим експертам — чи «бахне» Путін або Лукашенко «ядеркою» по Україні або Європі з території Білорусі. Ще виникає наступне питання — а чи має Лукашенко взагалі цю ядерну зброю.

ТСН.ua вирішив подивитися на цю проблему під новим кутом, зібрати всі свіжі заяви обох диктаторів щодо Білорусі та інформацію про їхні наміри і з’ясувати — чи планує врешті Путін задіяти свого сателіта тією чи іншою мірою на п’ятий рік повномасштабної війни.

Що там нового чути про загрозу нападу з Білорусі

У вересні на території Білорусі пройшл нові російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Саме тоді був черговий пік розмов про загрозу вторгнення.

У ДПСУ заявили, що після закінчення у Білорусі спільних навчань «Захід-2025» Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога в напрямку кордону з Україною.

Після цього розмови про чергове «вторгнення» з Білорусі на кілька місяців стихли, аж доки у жовтні Олександр Лукашенко наказав перевести білоруську армію у стан найвищої бойової готовності. Експерти попереджали, підготовлена до бою армія Лукашенка може стати резервом Путіна у війні проти України. І знову фальш-старт.

І от минулого тижня ми бачили початок нової «серії» — Лукашенко вирішив знову влаштувати перевірку боєготовності білоруських військових. Про загрозу писало серйозне західне видання Forbes.

Крім того, 5 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Москва намагається «збільшити свою військову присутність у Білорусі та ще глибше інтегрувати її у вигідні для Росії структури»

На тлі чинних навчань із перевірки бойової готовності державні ЗМІ Білорусі також повідомляють про плани влади суттєво наростити фінансування охорони білорусько-українського кордону. Зокрема, передбачено будівництво п’яти нових прикордонних застав уздовж кордону з Україною. Окремі ресурси буде спрямовано на посилення бойової й польової підготовки та підвищення рівня готовності прикордонників. Також поблизу українського кордону в Білорусі споруджують новий військовий полігон.

Загалом аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк описував білоруську армію як «безнадійну».

За його даними, на папері у Лукашенка є близько 50 000 солдатів, а загальна думка така, що у них є близько 15 000, які готові до бою. Проте це погано підготовлені і погано оснащені солдати.

«І росіяни також не вважають їх дуже хорошими союзниками. Тож я не думаю, що білоруси можуть щось реально змінити на полі бою, окрім як дозволити росіянам використовувати свою територію як відволікальний маневр», — каже британський аналітик.

Тому, підсумовуючи, можемо сказати: хоч і чутки про вторгнення з Білорусі нам добряче набридли, загроза ніде не зникла.

Ядерний шантаж

А от ядерний шантаж Москви і Мінська, складається враження, лунає постійно. Ще 2024 року Лукашенко похвалився, що в Білорусі є тактична ядерна зброя. А Путін пригрозив, що може застосувати ядерну зброю «для захисту Білорусі» і запевнив, що із Лукашенком «ці питання узгоджені».

Як нагадує The Sun, у вересні 2025-го, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков пригрозив, що світ знову повернувся до точки, де ядерна загроза «чітко видима». Він звинуватив Захід у переозброєнні проти Росії, стверджуючи, що це становить загрозу для Білорусі.

«Але Білорусь тепер має зброю „жахливої ​​руйнівної сили“, — похвалився Риженков.

«Захід непомітно почав переозброюватися, і сьогодні вони навіть встановлюють міни на наших кордонах у Польщі, Литві та Латвії. Білорусь була змушена розгорнути російську тактичну ядерну зброю для гарантування своєї безпеки. З цією ж метою на території Білорусі розміщені російські балістичні ракети „Орешник“», — додав він.

Експерти вже раніше припускали, що Путін може вгатити по Європі чи Україні ядерною зброєю з території Білорусі і «спихнути все на Лукашенка. Мовляв, „я не я і хата не моя“.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю «РБК-Україна» заспокоїла, що наразі немає доказів того, що ядерна зброя вже перебуває на території Білорусі.

«Ми не маємо доказів, що ця зброя вже є в Білорусі, але вона завжди є в регіоні. Вони провокують і хочуть здаватися сильнішими. Вони хочуть, щоб Європа приділяла більше уваги власній безпеці, а не, наприклад, допомозі Україні», — каже білоруська опозиціонерка.

За її словами, подібні заяви та дії Мінська є частиною гібридної війни, яку режим Лукашенка веде разом із Росією.

«Росія дозволяє Білорусі робити всілякі заяви і навіть будує сховище, але підтвердження його розгортання з російської сторони немає, як і ознак фактичної доставки зброї до Білорусі», — додає керівник проекту «Ядерне озброєння Росії» Павло Подвиг у коментарі DW.

Загроза від «Орешніка»

Російські балістичні ракети проміжної дальності «Орешнік» можуть нести ядерний заряд. Проте і без нього здатні наробити чимало біди.

Наприкінці 2025 року, згідно з заявами Росії та Білорусі, мобільний наземний ракетний комплекс «Орешнік» заступив на бойове чергування на білоруській території.

Олександр Лукашенко ще 18 грудня заявляв, що «Орешнік» уже розміщений на території його країни та від 17 грудня заступив на бойове чергування.

Тим часом журналісти з’ясували що у Білорусі активно будують нові військові бази. Один з таких об’єктів виявили біля Мінська. За припущенням журналістів, там можуть розмістити балістичні ракети «Орешнік».

Чи дійсно у Білорусі розмістили «Орешнік»

Як повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода», супутниковий знімок показав активне розгортання військової бази на колишньому військовому аеродромі у Могилівській області. База розташована за п’ять кілометрів від російського кордону та за 180 км від кордону з Україною.

Журналісти припускають, що на фото вперше потрапила техніка зі складу російського ракетного комплексу «Орешнік».

«На супутниковому знімку від 9 лютого 2026 року видно 6 машин на території центрального військового містечка, які можуть належати ракетному комплексу „Орєшнік“», — зазначають журналісти-розслідувачі.

Американський аналітик відкритих даних та супутникових знімків, співробітник CNA Corporation — дослідницького центру в галузі оборони та національної безпеки США Декер Евелет пише в соцмережі X, що на опублікованому супутниковому знімку «ймовірно видно щонайменше два об’єкти, які можуть бути пусковими установками, можливо, три».

Крім того, на території аеродрому зафіксували:

близько 25 військових машин різних типів;

кілька земляних насипів;

будівлю невідомого призначення;

будівництво ангарів для техніки.

Зауважимо, що це вперше були «засвічені» ймовірні пускові установки.

На відео з «Орешніком», яке білоруси і росіян опублікували наприкінці 2025-го, цих пускових установок не було. Це дало підставу експертам засумніватися, що «Орешнік» справді заступив на бойове чергування в Білорусі.

Головред Defense Express Олег Катков називав малоймовірним, що в Білорусі взагалі є ця зброя. Експерт аргументував це тим, що за даними Служби зовнішньої розвідки України, загалом у Росії зараз наявна лише одна ракета до комплексу «Орешнік».

У білоруській опозиційній організації BelPol стверджують, що ні білоруська, ні російська влада не надала жодного переконливого факту розміщення «Орешніка» на території Білорусі.

«Те, що було продемонстровано (на відео Міноборони РФ. — Ред.), — кілька машин, які не мають прямого відношення до „Орешніка“, не показано саму пускову установку», — зазначає представник організації Володимир Жигар.

За його словами, дивізіон Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) для обслуговування таких ракет, як «Орешнік», — це десятки одиниць техніки, які їдуть на невеликій швидкості, довжина колони сягає 400-650 метрів.

«У Білорусі ця техніка не може бути непоміченою», — упевнений білоруський експерт.

Чим відповість Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ володіє точними координатами розміщення ракет «Орешнік» у Білорусі та вже передала ці дані західним союзникам для оцінки загрози.

«Завершується переміщення „Орешніка“ на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, вони самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати», — говорив Зеленський у грудні 2025-го.

Днями президент Зеленський знову згадав про «Орешнік» у Білорусі і запевнив, що Україна зробить все можливе, аби він там не запрацював.

«Там (у Білорусі — ред.) вже повністю або частково є „Орєшнік“. Там підготовчі, технічні роботи зроблено. Тому що „Орєшнік“ — це не антени вже. Ми зробили все, щоб антени не працювали. Ми точно зробимо все, щоб „Орєшнік“ навіть не почав працювати. Це загроза нам. І ми хочемо задіяти всі інструменти, щоб цього не відбулось. Якщо у Росії вийде залучити в цю війну знову Білорусь — це буде велика трагедія», — сказав глава держави.

Лукашенкові мало «Орешніка»: хоче «звичайних Градів»

Вчора, 10 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що його країна запускає виробництво боєприпасів. Йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для РСЗВ типу «Град», а також постріли для гранатометів.

«Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння — артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки „Град“… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва, які зможуть випускати достатню кількість боєприпасів», — заявив білоруський диктатор.

Лукашенко похвалився, що Білорусь також уже налагодила виробництво власних патронів.

На Заході традиційно «стурбовані», але розводять руками

Загальна позиція Заходу, у тому числі США, — серйозна стурбованість розгортанням таких систем поблизу кордонів НАТО та України, оскільки це змінює військово-стратегічний баланс у регіоні.

Деякі західні чиновники у коментарі Reuters висловили скептицизм щодо можливостей «Орешніка». Один американський чиновник заявив, що ця зброя не розглядається як така, що змінить правила гри на полі бою.

Водночас, у виданні визнають, що розміщення «Орешніка» у Білорусі має на меті посилити здатність Москви завдавати ударів по цілях по всій Європі у разі війни. Цей крок дозволив би російським ядерним ракетам трохи швидше досягати європейських цілей у будь-якій війні.

«Цей дуже навмисний акт брязкання ядерною зброєю підкреслив постійну роль Білорусі у військовій машині Володимира Путіна в той час, коли Мінськ також прагне покращити зв’язки з адміністрацією Трампа», — додали в Atlantic Council.

Дипломат, посол України у Мінську у 2010–2011 роках Роман Безсмертний певен: «Орешнік» у Білорусі — це сигнал в першу чергу для Європи та США.

За його словами, якщо цей об’єкт і є на території Білорусі, то він буде застосовуватися не проти України.

«А це означає, — якщо ці об’єкти будуть розміщуватися у Білорусі, то їхнім призначенням є атака Європи та США. Як бачите цей ґвалт, який спричинений навколо Гренландії, породжений Росією та Китаєм у тому числі фактом розміщення ракетного комплексу „Орешнік“ на території Білорусі… Щодо ймовірності застосування „Орешника“ з території Білорусі, то технічні характеристики не дають такої можливості це зробити. А сигнал з певними бряцаннями зброї для Європи й США тут є на поверхні, він очевидний», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, що 5 лютого 2026 року офіційно припинив дію договір New START — останній правовий «запобіжник», що стримував ядерні апетити Вашингтона та Москви.

Це збільшило ризик нової гонки озброєнь між двома найбільшими ядерними державами світу на тлі зростаючої глобальної нестабільності.