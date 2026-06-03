Ядерний блеф чи реальний страх США: експерт Sky News про ймовірність найгіршого сценарію для України

Ядерний блеф, який налякав Трампа: експерт оцінив реальність погроз Путіна

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Яким би відчайдушним не стало становище Росії, диктатор Путін навряд чи наважиться натиснути «червону кнопку» і застосувати ядерну зброю.

Таку думку висловив військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк.

Кларк не вірить, що Володимир Путін ризикне бути названим «найбільшим воєнним злочинцем 20-го чи 21-го століття», використовуючи ядерну зброю під час наступу в Україні.

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За словами аналітика, він вкрай скептично ставиться до ймовірності розгортання Росією ядерного арсеналу, оскільки цей крок не здатний змінити ситуацію на полі бою на користь окупантів. Єдина мета, з якою Кремль міг би теоретично піти на такий крок — це чистий терор проти цивільного населення.

«Хіба що використати (ядерну зброю — Ред.) виключно як терор… щоб скинути її на Полтаву чи Харків… щоб убити якомога більше мирних жителів», — розміковує експерт.

Чому Трамп боїться ядерних погроз Кремля?

Водночас Майкл Кларк зауважив, що тема російського «ядерного кийка» залишається головним чинником страху для Білого дому та особисто президента США Дональда Трампа.

«Він (Трамп — Ред.) вважає, що Путін набагато ближчий до використання ядерної зброї, ніж думає більшість інших людей, тому він досить нервує з цього приводу. Це одна з причин, чому він його (Трамп Путіна — Ред.) боїться», — додав експерт.

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Кларк упевнений, що наслідки натискання «червоної кнопки» будуть для російського режиму фатальними. І навіть найближчий союзник Кремля — Китай — відвернеться від Путіна після цього.

«Я думаю, що після цього світ настільки рішуче повернеться проти нього та проти Росії, що навіть китайці негайно припинять допомогу і залишать його без будь-якої підтримки», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що у Росії після атаки безпілотників на Санкт-Петербург знову повернулися до шантажу ядерною зброєю.

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