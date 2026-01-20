Ядерна безпека під ударом: чим загрожує пошкодження мереж АЕС та чи справді РФ готує "другий Чорнобиль"

Чорнобильська АЕС / © МЗС України

Унаслідок російської атаки 20 січня Чорнобильська АЕС та низка критичних підстанцій, що живлять українську енергосистему, опинилися під ударом. Попри тимчасове знеструмлення ЧАЕС енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Водночас експерти попереджають, що удари по вузлах АЕС є частиною стратегії Кремля, аби роз’єднати енергомережу України

Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електроживлення

Внаслідок російської атаки 20 січня Чорнобильська атомна електростанція втратила електропостачання. Також були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Кілька українських електропідстанцій, критично важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності сьогодні вранці, повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі», — йдеться в заяві відомства.

ЧАЕС / © Associated Press

Там зауважили, що уважно стежать за розвитком подій для того, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.

Яка ситуація на Чорнобильській АЕС станом на вечір 20 січня

В Міністерстві енергетики України заявили, що Чорнобильську АЕС заживили від об’єднаної енергосистеми України.

«Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів», — повідомили у відомстві.

Там запевнили що безпосередньої небезпеки для населення та навколишнього середовища наразі немає. Персонал станції та енергетики перейшли на посилений режим моніторингу.

В МЗС України відреагували на атаку Росії по критично важливих електропідстанціях

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «безрозсудні атаки» Росії загрожують ядерній безпеці.

«Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб створити ризики знеструмлення ядерних об’єктів, включаючи Чорнобильську АЕС та інші АЕС», — написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Він зауважив, що російські війська цілеспрямовано атакують українські підстанції «безпосередньо ставлячи під загрозу ядерну безпеку та ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ».

«Це не має жодного відношення до «Атомів за мир». Це використання ядерного ризику як інструмента примусу», — йдеться у дописі.

МЗС України просить МАГАТЕ терміново зібратися та виключити Росію з Ради керівників.

«Наша позиція полягає в тому, що терористичній державі, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця», — йдеться у зверненні до МАГАТЕ.

ГУР та Зеленський попереджали про ймовірні атаки Росії на АЕС

Напередодні російської атаки в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, а також президент Володимир Зеленський попереджали, що Росія планує удари по енерговузлах. Зокрема ворог планує атакувати підстанції, які забезпечують роботу АЕС.

Головна ціль росіян — створити нестерпні умови для цивільного населення.

«З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресорка Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС», — йшлося у повідомленні.

Наслідки російських обстрілів української енергетики / © Associated Press

Своєю чергою секретар Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька оцінила шанси РФ на виведення з ладу підстанцій АЕС. Про це вона розповіла в етері «КИЇВ24».

Попри те, що стабільність світла в країні тримається на трьох АЕС (Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській), вона сумнівається, що ворог зможе зупинити їх усі одночасно.

Чи є загроза ядерній безпеці України

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна у коментарі для «Фокус» розповіла, що атаки на підстанції «Укренерго» заважають атомним станціям видавати потужність у мережу. За її словами це спричиняє нові відключення світла.

Кошарна зауважила, що ситуація на Чорнобильській АЕС наразі контрольована, адже станція має резервні дизель-генератори, а лінії електропередач у зону відчуження наразі підключають за резервною схемою.

Станом на вечір 20 січня жодних загроз ядерній безпеці України немає / © ТСН

«Три атомні електростанції на підконтрольній Україні території продовжують працювати в штатному режимі», — наголосила експертка та додала, що жодних загроз ядерній безпеці немає.

Водночас науковець Володимир Борисенко наголошує, що підстав для паніки навколо ЧАЕС немає. Оскільки ядерне паливо вивантажили з реакторів ще 25 років тому, загрози перегрівання чи аварії не існує навіть за умови проблем з електрикою.

Таким чином, ситуація на атомних об’єктах залишається стабільною, хоча пошкодження інфраструктури продовжує тиснути на загальну енергосистему країни.

Однак раніше експерт у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов заявляв, що атаки РФ на підстанції поблизу АЕС загрожують «другим Чорнобилем».

За його словами, через низьку точність ракет будь-який промах у радіусі 300 м від реактора може призвести до глобальної ядерної катастрофи.

Росіяни намагаються роз’єднати енергосистему України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Росія намагається роз’єднати енергосистему України. Експерти попереджають про ризики нових блекаутів в Україні у разі постійних обстрілів РФ по критично важливих підстанціях.

Там зазначають, що за потреби у 18 ГВт Україна зараз виробляє лише 11 ГВт, і ця цифра критично впаде у разі зупинення атомних станцій.

«Ця цифра, ймовірно, значно зменшиться, якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергосистеми», — наголошують експерти.

В ISW вважають, що стратегія РФ полягає в роз’єднанні української енергомережі на ізольовані «острови», намагаючись розірвати систему навпіл за напрямком схід-захід, щоб повністю паралізувати постачання та передачу електроенергії.

Раніше на тлі попереджень ГУР про підготовку російських ударів по підстанціях АЕС політолог Володимир Цибулько наголосив на вразливості енергетичних об’єктів. Він зазначив, що станом на січень 2026 року захист атомної інфраструктури завершений лише на 60–90% попри значне бюджетне фінансування.

