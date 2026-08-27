"Ядерний удар – це останній козир Путіна": політолог про погрози Кремля

ЗМІ пророкують страшну ескалацію і навіть можливий ядерний удар / © Getty Images

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Росія не атакує Україну ядерною зброєю, попри погрози «невідворотним» ударом по Києву. Формулювання «надійні джерела» та формула «я свої джерела не розкриваю» надають безмежні можливості в контрольованій російській дійсності.

Про це пише політичний аналітик Вадим Денисенко.

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Як це працює?

Ви знаєте, що в Москві працює журналіст Х з фіксером Y. Далі справа техніки — підсунути «правильні» джерела. І ці джерела дають частину інформації, яка 100% відповідає дійсності (зливає непотрібну псевдосекретну історію). Але, паралельно, підсовує і потрібну напівправду, яка є найважливішою частиною майбутньої статті.

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Це, безумовно, не завжди вистрілює, адже далі є фільтр в редакції, але маючи необмежені ресурси щодо контролю за тим, хто з ким і як зустрічається в Москві, вірогідність потрапляння в ціль більш ніж висока.

Якби журналісти проаналізували російські удари останнього місяця-двох, вони б із подивом дізналися, що ескалація вже почалася. І це особливо помітно на тлі відсутності патріотів

Ну а щодо мобілізації, то про неї тільки лінивий не писав. Тому коли я читаю про ескалацію в майбутньому, то варто чесно сказати: Bloomberg запізнився на 30 днів, як мінімум.

Щодо ядерної мантри, то ми про це чуємо вже майже п’ять років, і це завжди джекпот. Це те, що завжди продається. І головне, завжди має свого адресата, адже вся соціологія показує, що в Україні, наприклад, є приблизно 30%, які бояться ядерного удару.

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«Ядерний удар — це останній козир, загнаного в кут Путіна, який буде використаний тільки у випадку, якщо він розумітиме, що результатом цього стане Ялтинська конференція — 2. А в нинішніх умовах — це буде ізоляція, яку Путіну дуже не хочеться переживати вдруге», — додав він.

Нагадаємо, Кремль постійно використовує ядерний шантаж як інструмент залякування від самого початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі Росія навряд чи наважиться на реальне застосування ядерної зброї, оскільки цей крок остаточно поставить російського диктатора Володимира Путіна поза законом у всьому світі.

Тим часом на тлі таємничого візиту директора ЦРУ до Москви західні медіа знову заговорили про ядерну загрозу.

Видання The Conversation пише, що світ зіткнувся з безпрецедентною ядерною загрозою на тлі краху ключових угод та модернізації арсеналів провідних держав. Утім, надійним запобіжником проти знищення планети залишаються механізми міжнародного права.

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Ризик застосування ядерної зброї Росією давно залишається одним із головних побоювань західних чиновників. Путін неодноразово використовував ядерну риторику під час повномасштабної війни, намагаючись вплинути на рішення країн, які підтримують Україну.

Останнім часом у Росії, за даними Bloomberg, посилилися позиції прихильників жорсткішої лінії. Для частини російських чиновників поразка у війні може бути неприйнятнішим сценарієм, ніж її подальше продовження.

Яку тактичну ядерну зброю має Росія

За даними американської розвідки, Росія має близько 2 000 одиниць тактичної ядерної зброї. Її тактичні ядерні боєголовки можуть бути розміщені на різних типах ракет, які зазвичай використовують для доставки звичайних вибухових речовин, таких як крилаті ракети та артилерійські снаряди.

Тактична ядерна зброя також може бути використана з літаків і кораблів — як протикорабельні ракети, торпеди і глибинні бомби.

США кажуть, що Росія нещодавно інвестувала значні кошти в цю зброю, щоб покращити її дальність і точність.

Тактичну ядерну зброю ніколи не застосовували в конфліктах.

Ядерні держави, такі як США та Росія, визнали, що так само ефективно можна знищувати цілі на полі бою за допомогою сучасних звичайних боєприпасів. Крім того, жодна країна, що володіє ядерною зброєю, досі не бажала ризикнути розв’язати ядерну війну, застосувавши тактичну ядерну зброю.

Однак Росія може з більшою ймовірністю використати меншу тактичну зброю, ніж більші стратегічні ракети.

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