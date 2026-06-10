Як Абрамович дістався Києва: МЗС України розкрило деталі візиту російського олігарха

Георгій Тихий / © МЗС України

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Міністерство закордонних справ України прокоментувало інформацію про візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, наголосивши, що українська влада готова використовувати будь-які можливості для наближення справедливого миру.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, не варто будувати припущення чи шукати приховані мотиви у контактах, про які раніше вже висловився президент Володимир Зеленський.

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«Президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна і вичерпна оцінка цього контакту», — зазначив Тихий.

У МЗС нагадали, що глава держави вже пояснював обставини та мету зустрічі з Абрамовичем, тому додаткових політичних коментарів із цього приводу наразі немає.

Як Абрамович дістався Києва

Водночас журналісти поцікавилися, яким чином російський бізнесмен зміг дістатися української столиці в умовах закритого авіапростору та воєнного стану.

Відповідаючи на запитання, Георгій Тихий не став розкривати деталей організації поїздки, але пожартував щодо способу пересування олігарха.

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«Щодо конкретних деталей організації візиту Абрамовича, я нічим цікавим не здивую. Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно», — сказав речник МЗС.

Маршрут пересування та інші подробиці перебування Романа Абрамовича в Україні офіційно не розголошуються.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським мільярдером, пояснивши такі контакти пошуком можливостей для досягнення миру та вирішення гуманітарних питань під час війни.

Нагадаємо, днями російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва і зустрічався із президентом України Зеленським. Всі деталі таємного візиту розбирав ТСН.ua.

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Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News офіційно підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Києва з кулуарною місією від Кремля.

Бізнесмен не прокоментував факт переговорів.

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