- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 3 хв
Як Андрій Матюха допомагає дітям навчатися та фізично розвиватися в умовах війни Актуально
Війна змінила дитинство тисяч українських дітей. Андрій Матюха разом з командою фонду, який він очолює, створюють програми, що повертають дітям відчуття опори, розвитку і віри в себе у ці нелегкі часи.
Усі ініціативи об'єднані більш широким проєктом — «Клуб Супергероїв». Кожен хлопчик чи дівчинка, які долучаються до програм фонду, дійсно вчаться ставати сильнішими тілом, розумом і духом. Хіба не супергерої?
Ініціатива «Сильніші разом»: Спорт, котрий доступний кожному
Одна з ключових програм «Клубу Супергероїв» — ініціатива «Сильніші разом». Вона спрямована на підтримку фізичного розвитку та емоційної стійкості дітей військовослужбовців та ВПО.
У межах програми Андрій Матюха спільно з клубом SpartaBox та Центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх» забезпечують роботу безкоштовних спортивних секцій у Києві.
Діти від 8 до 13 років займаються футболом, баскетболом, боксом, вільною боротьбою та бойовим самбо. Тренування проходять тричі на тиждень під керівництвом досвідчених наставників — серед них Сергій Бобир і Ренат Ахмедханов, майстри спорту з багаторічною практикою роботи з молоддю.
Усі заняття фінансує фонд, котрий очолює Андрій Матюха.
«Сила в знаннях»: важлива ініціатива Андрія Матюхи та його команди
Ще один напрям «Клубу Супергероїв» — турбота про дітей. Саме тому фондом на чолі з Андрієм Матюхою було створено програму «Сила в знаннях».
У її межах фонд зібрав і передав понад 5500 наборів із навчальним приладдям школярам з уразливих категорій. До кожного пакета увійшли базові речі, без яких не обійтися на уроках і заняттях з творчості: зошити, ручки, фарби, альбоми, олівці.
Допомогу отримали діти з усіх регіонів України, передусім з сімей військових та переселенців. Усі набори були надані безкоштовно, без жодних витрат для родин.
Андрій Матюха підтримує курси з програмування для дітей
Ще одним напрямом «Клубу Супергероїв» стала ініціатива, котра дає дітям можливість спробувати себе у світі технологій.
Раніше у партнерстві з Code Club Ukraine фонд на чолі з Андрієм Матюхою запустив навчальні курси з програмування — Python та Scratch. На Python уже пройшли навчання понад 600 школярів, серед них більше половини з родин військових та ВПО.
Заняття проходили у гнучкому форматі — онлайн і офлайн. Курси проводили у Дніпрі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Полтаві, Львові, Кропивницькому, Черкасах та навіть у громадах Донеччини. Scratch стартував у 20214 році. Це більш ігровий формат, де діти створюють власні анімації, мультфільми та ігри.
Програми поділені на рівні складності, а уроки тривають 40 хвилин, що оптимально, аби зберегти інтерес і не перевтомитися.
Як потрапити до «Клубу Супергероїв»?
Ініціатива відкрита для нових учасників. Усі програми є безкоштовними, але кількість місць обмежена. Щоб не пропустити набір у секції чи навчальні групи, організатори радять стежити за оновленнями на офіційній сторінці фонду у Facebook.
Перевага надається тим, кому така підтримка справді життєво необхідна, — дітям військовослужбовців і ВПО.
Не просто благодійність
Фонд під керівництвом Андрія Матюхи підтримує десятки соціальних ініціатив у сфері освіти, спорту та гуманітарної допомоги. Але «Клуб Супергероїв» — особлива історія. Це про дітей, які ростуть під звуки сирен, але не втрачають жаги до життя.
У центрі цієї філософії знаходиться практичність. Андрій Матюха та його команда зосереджені на реальній підтримці, доступному навчанню, розвитку через спорт і технології.