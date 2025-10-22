Як Андрій Матюха та хорватські партнери надають допомогу Україні

Реклама

Андрій Матюха підтримав відкриття центру підтримки українців у Загребі

У квітні 2022 року фонд, президентом якого є Андрій Матюха підтримав відкриття Центру адаптації українців у Загребі. Це місце стало осередком спілкування, навчання та взаємопідтримки. Там проводять дитячі гуртки, зустрічі, святкові заходи та просто теплі розмови за кавою.

Спочатку там безкоштовно викладали хорватську та англійську мови. Згодом з’явилися нові формати — арт-терапія, спортивні заняття, творчі майстерні. Для дітей організовують уроки української, математики і читання.

У грудні 2023 року відбулося перше святкування Дня святого Миколая, яке зібрало понад 150 дітей із батьками. Подарунки вручав особисто Андрій Матюха. Захід став традиційним і тепер проводиться щороку.

У травні 2024 року фонд долучився до проведення організував у Загребі спортивно-святкового фестивалю разом із ГО «Червона Калина» до Міжнародного дня праці. Понад тисяча людей взяли участь у заняттях, майстер-класах і спільних активностях, що допомогло українцям та хорватам краще познайомитися. Того ж року пройшли гончарні майстер-класи та різдвяні заходи.

Центр також став майданчиком для відзначення Дня української мови, Дня вишиванки та літніх фестивалів. Завдяки цьому українці у Хорватії зберігають культурну ідентичність і почуття єдності.

Взаємодія команди Андрія Матюхи і хорватської асоціації Dobro Dobrim

Гуманітарна асоціація Dobro Dobrim (DoDo) створена у 2021 році для підтримки постраждалих від землетрусів у Хорватії. Після початку повномасштабного вторгнення вона зосередила зусилля на допомозі Україні.

Андрій Матюха з командою фонду регулярно підтримують формування великих гуманітарних вантажів. Так, після руйнування Каховської ГЕС відправлено 11 тонн допомоги — продуктів, одягу, засобів гігієни, медикаментів і навіть корму для тварин. До ініціативи долучилися «Червона Калина», Dobro Dobrim, команда фонду на чолі з Андрієм Матюхою та сотні українських переселенців.

У 2024 році відбулася ще одна поставка допомоги для прифронтових регіонів.

Наступним кроком стала масштабна ініціатива з відправкою товарів першої необхідності, продуктів і медичних дезінфекторів. У проєкті брали участь Андрій Матюха, фонд, який він очолює, Dobro Dobrim, хорватські компанії Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP, а також уряд Хорватії.

Плани Андрія Матюхи та його на майбутнє

Взаємодія з хорватськими громадами та волонтерами показала, що єдність і системність дають потужний результат.

«Кожна вантажівка — це конкретна допомога тим, хто тримає оборону вдома. А події в Хорватії допомагають нашим переселенцям відчути підтримку й не втрачати сили. Ми працюємо над тим, щоб допомога надходила регулярно, і будуємо сталі партнерства, які дозволяють розширювати масштаби», — зазначає Андрій Матюха.

У планах фонду, який очолює Андрій Матюха — подальша підтримка освітніх, спортивних та соціальних проєктів для українців.