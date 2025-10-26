ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
23
1 хв

Як безпечно експлуатувати генератори: поради від ДСНС

Генератори не лише рятують під час відключень світла, а й здатні спричиняти небезпечні ситуації.

Катерина Сердюк
Генератор

Під час відключень світла українці дедалі частіше вдаються до заживлення осель та бізнесів генераторами. Людям нагадали про правила безпечного використання такої техніки.

Про це написали у ДСНС.

Яких правил слід дотримуватися

У ДСНС закликають: щоб не наражати себе на небезпеку, вивчіть правила безпечного використання генераторів. Отже, топ5 порад:

  • відстань — генератор виділяє чадний газ, тож його слід розміщувати надворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон;

  • погода — генератор варто захищати від опадів і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого;

  • заправлення — не заповнюйте генератор, якщо двигун увімкнений або неохолоджений;

  • перерви — відключайте генератор на 30 хвилин кожні 5 годин роботи.

  • база — обмежте доступ тваринам і дітям.

Як відомо, Росія почала активно атакувати українську енергетичну інфраструктуру. До можливого блекауту та графіків відключення світла слід готуватися заздалегідь.

Про те, чим варто запастися вже зараз, щоб пережити можливий блекаут — читайте у матеріалі.

23
