Як безпечно експлуатувати генератори: поради від ДСНС
Генератори не лише рятують під час відключень світла, а й здатні спричиняти небезпечні ситуації.
Під час відключень світла українці дедалі частіше вдаються до заживлення осель та бізнесів генераторами. Людям нагадали про правила безпечного використання такої техніки.
Про це написали у ДСНС.
Яких правил слід дотримуватися
У ДСНС закликають: щоб не наражати себе на небезпеку, вивчіть правила безпечного використання генераторів. Отже, топ5 порад:
відстань — генератор виділяє чадний газ, тож його слід розміщувати надворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон;
погода — генератор варто захищати від опадів і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого;
заправлення — не заповнюйте генератор, якщо двигун увімкнений або неохолоджений;
перерви — відключайте генератор на 30 хвилин кожні 5 годин роботи.
база — обмежте доступ тваринам і дітям.
Як відомо, Росія почала активно атакувати українську енергетичну інфраструктуру. До можливого блекауту та графіків відключення світла слід готуватися заздалегідь.
