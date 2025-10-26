Як безпечно експлуатувати генератори: поради від ДСНС

Генератор

Під час відключень світла українці дедалі частіше вдаються до заживлення осель та бізнесів генераторами. Людям нагадали про правила безпечного використання такої техніки.

Про це написали у ДСНС.

Яких правил слід дотримуватися

У ДСНС закликають: щоб не наражати себе на небезпеку, вивчіть правила безпечного використання генераторів. Отже, топ5 порад:

відстань — генератор виділяє чадний газ, тож його слід розміщувати надворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон;

погода — генератор варто захищати від опадів і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого;

заправлення — не заповнюйте генератор, якщо двигун увімкнений або неохолоджений;

перерви — відключайте генератор на 30 хвилин кожні 5 годин роботи.

база — обмежте доступ тваринам і дітям.

Як відомо, Росія почала активно атакувати українську енергетичну інфраструктуру. До можливого блекауту та графіків відключення світла слід готуватися заздалегідь.

Про те, чим варто запастися вже зараз, щоб пережити можливий блекаут — читайте у матеріалі.