Як безпечно евакуюватися з багатоповерхівки під час атаки чи пожежі: поради рятувальників

Рятувальники / © ДСНС

Мешканці багатоповерхівок отримали від рятувальників рекомендації щодо поведінки під час надзвичайних ситуацій, зокрема при атаках російських дронів або пожежах у квартирі з заблокованими дверима. Фахівці запевнили, що в таких випадках існують безпечні способи евакуації, і головне — не піддаватися паніці.

Про це розповіли працівники ДСНС в етері телеканалу "Ми — Україна«.

«Ми переходимо в наступне приміщення, обов’язково закриваючи за собою двері, ізолюючи себе від впливу небезпечних шкідливих речовин і теплового випромінювання, — розповів інспектор Вишгородського районного управління ДСНС в Київській області Юрій Осьмина.

За його словами, необхідно відкрити вікно, щоб було вдосталь свіжого повітря, та викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

Якщо телефону поруч немає, слід голосно кликати на допомогу з вікна, щоб звернути увагу оточуючих.

Невеликі осередки пожежі можна гасити самостійно, якщо заздалегідь підготувати вогнегасник — водопінний, водяний або порошковий.

Рятувальники наголошують, що вхідні двері під час атак не слід зачиняти на замок. Це полегшить рятувальникам доступ до квартири і пришвидшить надання допомоги.

Щоб безпечно покинути квартиру під час пожежі, потрібно триматися низько до підлоги, адже дим піднімається вгору. Дихальні органи слід прикривати тканиною для захисту.

Користуватися ліфтом категорично заборонено, спускатися можна тільки сходами. У стресових ситуаціях не варто стрибати з вікон — балкон може служити тимчасовим укриттям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше у ДСНС розповідали про правила безпеки в разі пожежі під час обстрілу. та що бажано мати вдома.