Як безпечно готувати їжу вдома, коли немає електрики: поради

Рятувальники підготували інформаційну пам’ятку з порадами, як безпечно готувати їжу в умовах відключень електроенергії, щоб уникнути пожеж, отруєнь та інших надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у повідомленні Державною службою з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У відомстві радять заздалегідь формувати запаси продуктів тривалого зберігання, які не потребують приготування, зокрема консервів, круп, горіхів, сирів, риби, овочів, фруктів та хлібців. Для приготування їжі без електроенергії рекомендується використовувати термоси, у яких продукти можна запарювати окропом.

Окрему увагу приділено правилам користування газовими та туристичними пальниками. Їх дозволено застосовувати лише для короткочасного розігріву їжі, використовуючи металевий посуд невеликого діаметра. Балони після використання необхідно від’єднувати та зберігати подалі від сонця, регулярно перевіряючи їх на герметичність.

Також у пам’ятці зазначено, що мангали та грилі можна використовувати виключно на відкритому повітрі, без застосування легкозаймистих рідин. Після приготування їжі вугілля має бути повністю загашене.

ДСНС наголошує: під час приготування їжі на відкритому вогні не можна залишати його без нагляду, а дітей і тварин слід тримати на безпечній відстані. Поруч завжди має бути вода або вогнегасник.

У відомстві закликають громадян дотримуватися цих рекомендацій та поширювати їх серед близьких, підкреслюючи, що навіть за відсутності електроенергії можна харчуватися безпечно та повноцінно.

