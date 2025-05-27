Як безпечно перетнути кордон з дітьми влітку: поради від прикордонників

Діти на кордоні / © скрін з відео

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З настанням літніх канікул та сезону відпусток пункти пропуску на Львівщині очікують збільшення пасажиропотоку до +40%. Щоб уникнути затримок і проблем, прикордонники нагадують батькам та супроводжуючим дітям головні правила і дають практичні поради.

Про це йдеться на сторінці 7 прикордонний Карпатський загін.

Документи для дитини

Біометричний закордонний паспорт дитини — обов’язково.

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Для дітей до 16 років — свідоцтво про народження (якщо дитина виїжджає з близькими родичами).

Коли потрібна нотаріальна згода другого з батьків

Ситуація Чи потрібна згода Дитина виїжджає з одним з батьків, бабусею/дідусем, братом/сестрою, мачухою/вітчимом ❌ Ні (за умови наявності документів про родинні зв’язки) Супроводжує чоловік ✅ Так, якщо він не у списку звільнених від мобілізації Виїзд із третіми особами (викладач, знайомий) ✅ Так, обов’язково Виїзд у складі організованої групи (лікування, табір) ✅ Так, потрібна згода Держсоцслужби

У випадку смерті одного з батьків, позбавлення батьківських прав тощо — необхідні відповідні документи (довідки, рішення суду).

Як підготуватись до перетину кордону — перевір себе

Перед виїздом переконайтеся, що у дитини є чинний біометричний паспорт, а в супроводжуючої особи — дійсний паспорт. Обов’язково підготуйте документи, які підтверджують родинний зв’язок, наприклад свідоцтво про народження. Якщо дитину супроводжує третя особа (не родич), необхідно мати нотаріально завірену згоду від одного з батьків. Перевірте терміни дії всіх паспортних документів — вони не мають бути простроченими. Усі папери бажано зібрати в окрему теку — це допоможе швидко їх надати під час прикордонного контролю.

Який пункт пропуску обрати

Пункт пропуску Завантаженість Краківець, Шегині 🔴 Висока Рава-Руська, Грушів, Угринів 🟠 Середня Нижанковичі, Смільниця 🟢 Низька (рекомендовані)

Відстежуй ситуацію в реальному часі: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Електронна черга (для автобусів)

Доступна в пунктах:

Нижанковичі

Смільниця

Грушів

Угринів

Рава-Руська

Краківець

Зареєструватися: echerha.gov.ua

Коли краще виїжджати

Найкращий час для виїзду — будні дні, коли потік подорожуючих менший, а також ранкові або вечірні години, адже саме в цей період спостерігається найменше навантаження на пункти пропуску. Це дозволить уникнути довгих черг, зекономити час і зменшити стрес, особливо якщо подорожуєте з дітьми.

Що взяти з собою дитині

Щоб забезпечити дитині комфорт під час подорожі, візьміть із собою засоби гігієни, воду, легкий перекус, документи, улюблену іграшку або книжку, необхідні ліки та теплий одяг чи плед.

Час перетину кордону залежить і від роботи іноземної сторони, митників та інших служб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські діти виїжджають за кордон після школи. міністр освіти відповів, чи треба хвилюватися стосовно цього.

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