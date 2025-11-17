- Дата публікації
Як безпечно встановлювати та заправляти генератор: поради від ДСНС
В умовах відключень світла через постійні атаки РФ по енергетиці українці дедалі частіше використовують генератори для заживлення своїх осель і бізнесів.
У ДСНС розповіли, як правильно й безпечно встановлювати та заправляти генератор. Ці поради допоможуть вам уникнути наслідків, які можуть бути небезпечними для життя.
Ключові поради експлуатації генераторів — далі в матеріалі ТСН.ua.
Де слід встановлювати генератор
Фахівці ДСНС окреслили перелік правил розміщення генераторів:
Відкрите повітря, бажано під навісом.
Рівний майданчик без сміття, горючих матеріалів, ризиків зсуву чи підтоплення.
Відстань від генератора до стін має становити не менше 6 метрів.
Не ставити генератор всередині житлових будівель, на дахах, балконах, складах і шляхах до евакуаційних виходів.
Як заправляти генератор
Отже, ключові правила заправлення генератора:
робити це лише після його повного охолодження;
завжди використовувати лійку;
уникати місць, де може бути відкритий вогонь;
регулярно чистити сітки та паливні фільтри;
не заливати бензин по вінця, залишати кілька сантиметрів до кришки;
щільно закручувати каністру;
у разі проливання посипати місце піском і зібрати це в металевий ящик.
Раніше в Києві затвердили рекомендації щодо встановлення генераторів.
Зрозуміло, що генератори мають полегшувати життя в умовах відключень за графіками, але водночас гарантувати відсутність ризиків для життя і здоров’я людей. Так, використовувати електрогенератори рекомендується з дотриманням норм пожежної безпеки. Також треба враховувати особливості міської інфраструктури.
Правила сформували, щоб безпечно інтегрувати пристрої в міське середовище. Чіткий перелік — у матеріалі далі.