Як безпечно встановлювати та заправляти генератор: поради від ДСНС

У ДСНС розповіли, як правильно й безпечно встановлювати та заправляти генератор. Ці поради допоможуть вам уникнути наслідків, які можуть бути небезпечними для життя.

Де слід встановлювати генератор

Фахівці ДСНС окреслили перелік правил розміщення генераторів:

Відкрите повітря, бажано під навісом. Рівний майданчик без сміття, горючих матеріалів, ризиків зсуву чи підтоплення. Відстань від генератора до стін має становити не менше 6 метрів. Не ставити генератор всередині житлових будівель, на дахах, балконах, складах і шляхах до евакуаційних виходів.

Як заправляти генератор

Отже, ключові правила заправлення генератора:

робити це лише після його повного охолодження;

завжди використовувати лійку;

уникати місць, де може бути відкритий вогонь;

регулярно чистити сітки та паливні фільтри;

не заливати бензин по вінця, залишати кілька сантиметрів до кришки;

щільно закручувати каністру;

у разі проливання посипати місце піском і зібрати це в металевий ящик.

Раніше в Києві затвердили рекомендації щодо встановлення генераторів.

Зрозуміло, що генератори мають полегшувати життя в умовах відключень за графіками, але водночас гарантувати відсутність ризиків для життя і здоров’я людей. Так, використовувати електрогенератори рекомендується з дотриманням норм пожежної безпеки. Також треба враховувати особливості міської інфраструктури.

