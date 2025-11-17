ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
52
1 хв

Як безпечно встановлювати та заправляти генератор: поради від ДСНС

В умовах відключень світла через постійні атаки РФ по енергетиці українці дедалі частіше використовують генератори для заживлення своїх осель і бізнесів.

Катерина Сердюк
Генератор

Генератор / © УНІАН

У ДСНС розповіли, як правильно й безпечно встановлювати та заправляти генератор. Ці поради допоможуть вам уникнути наслідків, які можуть бути небезпечними для життя.

Ключові поради експлуатації генераторів — далі в матеріалі ТСН.ua.

Де слід встановлювати генератор

Фахівці ДСНС окреслили перелік правил розміщення генераторів:

  1. Відкрите повітря, бажано під навісом.

  2. Рівний майданчик без сміття, горючих матеріалів, ризиків зсуву чи підтоплення.

  3. Відстань від генератора до стін має становити не менше 6 метрів.

  4. Не ставити генератор всередині житлових будівель, на дахах, балконах, складах і шляхах до евакуаційних виходів.

Як заправляти генератор

Отже, ключові правила заправлення генератора:

  • робити це лише після його повного охолодження;

  • завжди використовувати лійку;

  • уникати місць, де може бути відкритий вогонь;

  • регулярно чистити сітки та паливні фільтри;

  • не заливати бензин по вінця, залишати кілька сантиметрів до кришки;

  • щільно закручувати каністру;

  • у разі проливання посипати місце піском і зібрати це в металевий ящик.

Раніше в Києві затвердили рекомендації щодо встановлення генераторів.

Зрозуміло, що генератори мають полегшувати життя в умовах відключень за графіками, але водночас гарантувати відсутність ризиків для життя і здоров’я людей. Так, використовувати електрогенератори рекомендується з дотриманням норм пожежної безпеки. Також треба враховувати особливості міської інфраструктури.

Правила сформували, щоб безпечно інтегрувати пристрої в міське середовище. Чіткий перелік — у матеріалі далі.

