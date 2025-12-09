Як в Україні боротися з СЗЧ: військовий розповів

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко запропонував запровадити щоквартальні або піврічні премії для військових, як прямий інструмент боротьби із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Він пояснив, що така фінансова винагорода може «загасити імпульсивні рішення» бійців, які йдуть у «самоволку» через «останню краплю» та накопичену безнадію.

Про це військовослужбовець, аеророзвідник і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Луценко критикує поточний стан справ. За його словами, там панує «повна безнадія».

Реклама

«Зараз — повна безнадія. Ми кричимо про СЗЧ, а у відповідь — тупий ігнор, ніби проблеми не існує. Рядовий солдат бачить, що держава займається якимись іншими речами, якимись „міндічгейтами“ у тилу. Порядок денний зовсім інший. Ніхто СЗЧ не займається. У такій ситуації логіка проста: „Треба тікати. Що чекати?“», — зазначив військовий.

Як один із радикальних і швидких кроків для стримування бійців, Луценко запропонував ввести матеріальну винагороду.

«Я увів би елемент винагороди у вигляді, скажімо, щоквартальної виплати. От ти служиш черговий квартал у ЗСУ, не пішов у СЗЧ — тримай премію. Чи раз на пів року. Це була б спроба „загасити“ імпульсивні рішення, коли людина йде в СЗЧ через певну „останню краплю“», — зауважив Луценко.

Він пояснює, що запровадження квартальних виплат створювало б механізм, який змушує військового «бодай трохи подумати: 'Окей, у мене скоро виплата, може варто дочекатися'», замість того, щоб імпульсивно йти в СЗЧ.

Реклама

Справедливий розподіл та покарання винних

На думку військового, ці елементарні кроки, включаючи нещодавно озвучену президентом України тезу про справедливе забезпечення бригад, є лише початком довгоочікуваних реформ.

«Можна запровадити просте правило: віддавати новоприбулих мобілізованих тим командирам, у яких краща статистика стосовно СЗЧ, від яких люди менше тікають. Це елементарно», — заявив військовий.

Після цього, на його переконання, відсоток СЗЧ помітно впаде, але головне — це відповідальність.

«Без персональної відповідальності система не запрацює. …Якщо хоча б кілька людей із прізвищами опиняться в СІЗО за службову халатність — за те, що в результаті їхніх рішень ми отримали масові СЗЧ, інші дуже серйозно задумаються», — зауважив Ігор Луценко.

Реклама

Нагадаємо, раніше Ігор Луценко заявляв, що СЗЧ є найбільшою проблемою Сил оборони. І це не лише військова, але й загальнодержавна проблема.

Також начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько заявив, що «навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає».