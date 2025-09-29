ТСН у соціальних мережах

275
1 хв

Як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені: авіаційний експерт дав відповідь

Найближчими днями вже не варто очікувати масованих атак, зазначив Валерій Романенко.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ППО працює по російських дронах

ППО працює по російських дронах / © tsn.ua

Масовані удари по Україні можуть бути один раз на 5-6 діб.

Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі «Київ24».

У вересні вже не варто очікувати масованих атак, зазначив Романенко і пояснив чому.

«Загальний випуск росіянами, „Шахедів“ і „Гербер“ сумарний — 5200. Вже за цей місяць, за вересень, вони випустили понад 5500. Вони вже видохлися», — пояснив авіаексперт.

За словами Валерія Романенка, атаки по Києву можуть бути з будь-яких позицій.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Україну 32 ударними безпілотниками. Повітряні сили знищили 23 одиниці. Окупанти застосували безпілотники типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 20 із них — «Шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

275
