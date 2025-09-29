- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- 275
- 1 хв
Як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені: авіаційний експерт дав відповідь
Найближчими днями вже не варто очікувати масованих атак, зазначив Валерій Романенко.
Масовані удари по Україні можуть бути один раз на 5-6 діб.
Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі «Київ24».
У вересні вже не варто очікувати масованих атак, зазначив Романенко і пояснив чому.
«Загальний випуск росіянами, „Шахедів“ і „Гербер“ сумарний — 5200. Вже за цей місяць, за вересень, вони випустили понад 5500. Вони вже видохлися», — пояснив авіаексперт.
За словами Валерія Романенка, атаки по Києву можуть бути з будь-яких позицій.
Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня Росія атакувала Україну 32 ударними безпілотниками. Повітряні сили знищили 23 одиниці. Окупанти застосували безпілотники типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 20 із них — «Шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.