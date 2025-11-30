Як часто треба проходити ВЛК військовим: алгоритм дій у разі погіршення здоров’я

Медогляд військових / Ілюстративне фото

Питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) залишається одним із найгостріших як для тих, хто вже служить, так і для військовозобов’язаних у запасі. Законодавство чітко регулює періодичність оглядів, а також визначає права бійців на позачергове обстеження.

Про це розповів юрист Євген Буліменко в коментарі виданню «РБК-Україна».

Які вердикти виносить комісія

За результатами медичного огляду лікарі виносять одну з чотирьох постанов. Особа може бути визнана придатною до служби без обмежень або ж придатною з певними обмеженнями (наприклад, для служби в ТЦК чи навчальних центрах).

Також існують статуси «тимчасово непридатний» (потребує лікування) та «повністю непридатний» з виключенням з військового обліку. Якщо ви не згодні з рішенням, його можна оскаржити в обласній, Центральній ВЛК або через суд.

Терміни дії довідок

Важливо розрізняти правила для різних періодів. У мирний час військовозобов’язані мають проходити медогляд раз на 5 років. Офіцерів запасу перевіряють під час атестації, а сержантів — при зміні призначення.

Однак під час мобілізації діють інші правила. Постанова ВЛК про придатність залишається чинною лише один рік від дати огляду.

Якщо людину визнали тимчасово непридатною, терміни також залежать від стану в державі:

у мирний час — до 12 місяців;

під час воєнного стану — до 6 місяців (після цього потрібен повторний огляд).

Як військовому ініціювати огляд

Військовослужбовець має повне право сам вимагати направлення на ВЛК, якщо відчуває погіршення здоров’я. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я командира. Юрист нагадує, що зробити це можна не лише на папері, а й в електронному вигляді через застосунок «Армія+».

У випадках, коли командир ігнорує рапорт або відмовляється його підписувати, закон передбачає кілька шляхів вирішення проблеми:

Звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 0 800 50 04 42. Подати скаргу до вищого командування. Подати позов до суду з вимогою зобов’язати командира надати направлення.

Нагадаємо, в Україні запровадять 30 нових стипендії для військових на честь полеглих воїнів. Ці виплати замінять старі стипендії імені героїв радянської епохи, які скасували через закон про декомунізацію.