Як далекобійниця-блогерка бореться зі стереотипами та надихає дівчат на роботу, що приносить задоволення

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Про перший рейс Анеліна згадує з острахом. Каже, що спочатку не до кінця відчувала габарити і здавалося, що керувати фурою складно. Зараз зізнається, що професія припала до душі і вже не розглядає інші варіанти роботи для себе.

«Я знаю багатьох дівчат, які прийшли сюди працювати, і плачуть, що їм важко, не можуть звикнути до таких умов. У мене такого ніколи не було. Я працюю тут три роки майже без відпусток, буквально живу в машині, але мені це не важко. Жодного разу не спадало на думку піти з цієї професії», — говорить Анеліна.

У дорозі до дівчини-далекобійниці ставляться з цікавістю. Попри досвід і впевнене кермування, Анеліна час від часу зіштовхується з сексизмом. Як блогерка з багатотисячною аудиторією, дівчина отримує хейт від чоловіків онлайн, а коли Анеліну бачать пересічні люди вживу, вони спостерігають з подивом.

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Фото з особистого архіву героїні

«Одного разу в Німеччині на паркінгу приїхав автобус з німцями, вони повиходили, дивилися на мене, сміялися. Було трішки незручно, але весело. Це така приємна реакція, – згадує Анеліна. – Вони не фотографували, були в шоці від побаченого. Під час завантажень чоловіки намагаються завантажити першою мою машину. Коли почала розміщувати свої відео в соцмережах, і на них, скажімо, видно, що тримаю кермо однією рукою, пишуть: «Навчись їздити за кермом». Хоча в мене вже три роки стажу далекобійницею. Мабуть, думають, що якщо жінка, то я маю схопити кермо обома руками та дивитись квадратними від переляку очима. Або ж я зняла відео, як паркуюсь. Вони мені пишуть: «Ти спробуй запаркуватися між двома машинами». Наступного разу я зняла відео, як паркуюсь між двома машинами. Мовчать. Я вільно почуваюся за кермом, а хлопцям це не подобається. Блокую таких, а вони потім з інших акаунтів просять розблокувати, обіцяють більше не хейтити. Натомість дівчата в соцмережах мене хвалять, підтримують. Проте, ще жоден чоловік не написав слів підтримки».

Перше відео для соцмереж Анеліна зняла під час однієї зі своїх перших поїздок – у 2021 році. І воно одразу набрало близько 1 000 000 переглядів і 13 000 підписників. Друге відео набрало 4 000 000 переглядів.

Фото з особистого архіву героїні

«Я виставила те відео і забула, – згадує Анеліна. – Коли прибирала вдома, до мене мала сестра підбігає і каже: «Неля, ти популярна!». Я була в приємному шоці, бо аудиторія прийшла саме на те, що я показую свою професію».

Зараз Анеліна має близько 160 тисяч підписників в TikTok та 79 тисяч підписників в Instagram.

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Дівчата, яких теж приваблює ця професія, часто пишуть Анеліні, просять поради.

«Я постійно за кермом, тому відповідати всім дуже складно, – зізнається Анеліна. – Але я щиро намагаюсь це робити, бо пам’ятаю, як я починала, як було складно спочатку, ніхто не допомагав і не підказував… З кожним роком бачу все більше дівчат-далекобійниць. Сподіваюся, що декого з них надихнула на цей шлях і я. Бо лише робота, яка приносить задоволення, дає плоди».

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Матеріал створено в межах комунікаційної кампанії «Н̶е̶жіноча робота», якареалізується ГО «Нові українські наративи» в межах ініціативи «Рівність. Лідерство. Майбутнє».

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Ініціатива «Рівність. Лідерство. Майбутнє» впроваджується громадською організацією «Дівчата» в межах проєктів ООН Жінки «Посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств», що фінансується урядом Данії, та «Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні», що фінансується урядом Швеції та втілюється у співпраці з Офісом Віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з Міністерством соціальної політики України. Фінансову підтримку ініціативі також надає Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).