Депутата зі "Свободи" відбивають від ТЦК, доки його екссоратник заявляє, що всі будуть в окопах – все про скандал

Депутат Москвич потрапив у скандал. Фото: Рівне 24

У Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного — депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації. Випадок викликав значний резонанс у суспільстві.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

4 серпня на Рівненщині під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО «Свобода» Віктора Москвича, авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій перебувала група чоловіків спортивного вигляду.

Транспорт ТЦК було заблоковано і розпочалася сутичка. На місце нападу на співробітників ТЦК та СП прибула «швидка», ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто центру комплектування.

Як видно на відео медикиня вимагала від військового покинути салон «швидкої» і відмовилася надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка. За даними ЗМІ, Москвича забрали до лікарні з діагнозом «інфаркт».

На місці події були присутні поліцейські, однак вони не втручалися.

Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян.

Довідка: стаття 114-1 Кримінального кодексу України — «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України» передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі.

Що кажуть у Тернопільському обласному ТЦК СП

«Під час зʼїзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним з автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобовʼязаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобовʼязаного їм», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ВО «Свобода»

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.

«Ми засуджуємо будь-які дії, що заважають мобілізації до лав Сил безпеки та оборони, зокрема дії депутата Костопільської міської ради Віктора Москвича. Ми вважаємо, що кожен українець має стати на захист Української держави. Будь-які дії проти мобілізації — паплюжать пам’ять про наших загиблих побратимів, є зневагою до всіх воїнів, до всіх свободівців, які з гідністю воюють за Україну. Виходячи з цього, хоч Віктор Москвич не був членом ВО „Свобода“, але представляв нас у Костопільській міській раді, Рівненська обласна організація ВО „Свобода“ розпочинає процедуру його відкликання», — йдеться у дописі.

«Свобода» зауважує, що Віктор Москвич, як і будь-який громадянин України зобов’язаний стати на захист держави.

«Вважаємо, що перешкоджання мобілізації та діяльності Збройних Сил України в умовах війни є не просто злочином, а зрадою. Закликаємо правоохоронні органи встановити всі обставини цієї події й, у разі підтвердження фактів, притягнути причетних до встановленої законом відповідальності», — йдеться у повідомленні «Свобода».

На тлі інциденту нагадаємо скандальні заяви колишнього «свободівця», а нині заступника очільника 4 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігора Швайки.

Зокрема, у недавньому інтерв’ю він назвав «щурами» тих, хто вивозить дітей за кордон, щоб уникнути мобілізації.

У Мережі є інформація про те, що сини самого Швайки живуть в Іспанії. Однак підтверджень цьому немає.

Крім того, на переконання Швайки, українців потрібно готувати до можливої війни ще від 5 років.

«Тоді буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування — це безліч жертв, принесених на вівтар цієї війни. І заради їхньої пам’яті ми готуватимемося до будь-якої навали», — заявив Швайка.

Хто такий Віктор Васильович Москвич

Згідно з його останньою декларацією, поданою 29 березня 2024 року, посадовець має 27 млн грн. У його розпорядженні — п’ять транспортних засобів. Також він власник трьох приватних структур (СВСК «Селянський ліс», СГСК «Джерело», ТЗОВ «Агровітал Плюс»).

Василь Москвич є керівником ГО «Ера розвитку». Депутат Костопільської міської ради від ВО «Свобода».

Випускник 2000 року та викладач приватного вищого навчального закладу МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука.