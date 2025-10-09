Як діяти батькам, коли дитина категорично відмовляється йти до дитячого садка: п’ять перевірених правил

Дитячий садок / © HeadHunter

Перехід до дитячого садка рідко буває легким, але коли дитина категорично відмовляється відвідувати заклад, рутинний ранок перетворюється на справжню битву, виснажуючи батьківські нерви.

Психологиня Анжела у своєму блозі в соцмережі ТікТок розповіла батькам про п’ять правил, які допоможуть полегшити та прискорити адаптацію малюка.

Ритуал прощання

За словами психологині, батькам не варто затягувати ранкове прощання у групі. Допоможуть короткі, чіткі, однакові дії. Малюкові важливо розуміти, як саме проходитиме розставання, а повторюваність допоможе знизити рівень тривожності.

Маленькі опори

Батьки можуть покласти до кишені сина чи доньки маленький предмет або іграшку. Крім того, можна домовитися з дитиною про особливий знак, який нагадуватиме, що ви поруч.

Розмовляйте про почуття

Батькам треба запитувати дитину не лише про те, що відбувалося у садочку протягом дня. Дуже важливо запитувати, що вона відчувала. Це вчить малюка розуміти та висловлювати свої емоції.

Додайте позитиву

Варто впровадити особливе «післясадкове» правило. Це може бути прогулянка або спільна гра вдома. Так дитина розумітиме, що після важкого дня на неї чекає нагорода.

Контролюйте свою тривожність

Тривога батьків передається дитині, тож саме батькам варто піклуватися про свій емоційний стан. Якщо вони будуть спокійними, дитині буде легше адаптуватися.

«Адаптація — це час, і у вас все вийде. Пам’ятайте, що ви — команда», — підсумувала психологиня.

