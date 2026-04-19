Як діяти під час стрілянини та захоплення заручників: поради ДСНС після трагедії в Києві

Перші фото поранених в результаті перестрілки в Києві / © із соцмереж

Після трагедії в Голосіївському районі Києва, де зловмисник холоднокровно вбив 6 людей, у ДСНС нагадали, як діяти під час стрілянини та надзвичайних ситуацій.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Київ оговтується від жахливої стрілянини, внаслідок якої загинули та постраждали цивільні люди. Ця трагедія вкотре нагадала, наскільки важливо кожному з нас знати алгоритм дій, що рятують життя в умовах хаосу, перестрілки чи терористичної загрози.

Наполегливо просимо ознайомитися та запам’ятати ці правила безпеки від ДСНС:

Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту

не торкайте у вагоні поїзда, під’їзді або на вулиці нічийні пакети (сумки), не підпускайте до них інших. Повідомите про знахідку співробітника поліції;

у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів, лементу й стогонів;

при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, подалі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів;

використайте будь-яку можливість для порятунку;

якщо відбувся вибух — вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим;

намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб.

Дії під час перестрілки

якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте й озирніться, виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, пам’ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави.

пам’ятайте, що автомобіль — не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне — вибухонебезпечне.

за першої нагоди сховайтеся у під’їзді будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки;

проводьте заходи для порятунку дітей, за необхідності прикрийте їх своїм тілом. За можливості повідомте про інцидент співробітників поліції;

якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку, — укрийтеся у ванній кімнаті й ляжте на підлогу, тому що перебувати у кімнаті небезпечно через можливість рикошету.

перебуваючи в укритті, стежте за можливим початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася, залиште квартиру й сховайтеся в під’їзді, далі від вікон.

Дії у випадку захоплення автобуса

якщо ви виявилися в захопленому автобусі, не привертайте до себе уваги терористів. Огляньте салон, визначте місця можливого укриття на випадок стрілянини;

заспокойтеся, спробуйте відволіктися від того, що відбувається;

зніміть ювелірні прикраси;

не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не відкривайте сумки без їхнього дозволу;

не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку;

якщо представники влади почнуть спробу штурму, — лягайте на підлогу між кріслами й залишайтеся там до закінчення штурму;

після звільнення — негайно залиште автобус, тому що не виключена можливість його замінування терористами й вибуху парів бензину.

