Як дізнатися, чи є заборона на виїзд за кордон: у ДПСУ пояснили спосіб перевірки

Заборона на виїзд за кордон / © ТСН

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В Україні громадяни можуть самостійно перевірити, чи є щодо них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Для цього не потрібно надсилати письмові запити до державних органів і чекати на відповідь — достатньо скористатися онлайн-сервісом Державної прикордонної служби України.

Як працює електронний кабінет, які саме обмеження можна перевірити та як офіційно підтвердити дату перетину кордону — пояснили у ДПСУ.

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Як перевірити заборону на виїзд з України онлайн: інструкція від ДПСУ

Щоб дізнатися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, громадяни можуть скористатися спеціальним електронним сервісом прикордонної служби. Він доступний в особистому кабінеті на офіційному вебпорталі відомства.

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«Дізнатися про наявність окремих обмежень на виїзд з України можна через електронний сервіс „Особистий кабінет“, розміщений на офіційному вебпорталі ДПСУ», — зазначають у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ наголошують, що електронний кабінет відображає не всі можливі підстави для відмови у перетині державного кордону. Через нього можна перевірити наявність окремих тимчасових обмежень, оформлених відповідно до вимог законодавства

Зокрема, йдеться про заборони, підставою для яких стали:

судові рішення;

постанови державних виконавців.

Такі обмеження, зокрема, можуть стосуватися громадян, які мають невиконані фінансові зобов’язання: несплачені аліменти, штрафи або інші борги.

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«Зверніть увагу: електронний кабінет призначений виключно для перегляду власної інформації. Перевіряти через нього дані інших громадян неможливо», — наголошують у прикордонній службі.

Як отримати підтвердження дати перетину кордону України

Окремо у ДПСУ пояснили, як громадяни можуть офіційно підтвердити дату в’їзду в Україну або виїзду за кордон. Така інформація може знадобитися для звернення до консульських установ, іноземних органів або оформлення соціальних виплат.

Для цього прикордонники радять звертатися безпосередньо під час проходження паспортного контролю та просити проставити відповідну відмітку в паспорті.

«Громадяни можуть звернутися до прикордонника під час паспортного контролю та проставити в паспортному документі даташтамп. Така позначка засвідчуватиме дату перетину кордону та слугуватиме офіційним підтвердженням», — роз’яснили у відомстві.

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Нагадаємо, правила перетину кордону для чоловіків залежать від віку, військово-облікового статусу та наявності законних підстав для виїзду. Зокрема, саме лише бронювання від мобілізації не гарантує, що чоловіка випустять за кордон — прикордонники перевіряють необхідні документи та підстави для виїзду.

Також ми пояснювали, хто з чоловіків віком від 18 до 22 років може виїхати з України та які документи для цього потрібні.

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