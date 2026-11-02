Як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога!": в Мінцифри пояснили

Повітряна тривога / © ТСН

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Поки застосунок «Тривога!» не працює, українці можуть отримувати повідомлення про повітряну небезпеку через державну систему екстреного оповіщення, сирени та офіційні канали Повітряних сил ЗСУ.

Про це 1 листопада повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

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У відомстві нагадали про кілька способів отримувати інформацію про повітряні тривоги, щоб вчасно реагувати на загрозу.

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Як налаштувати сповіщення про повітряну тривогу на телефоні

Увімкніть екстрені сповіщення на смартфоні. Державна система оповіщення надсилає повідомлення про небезпеку навіть тоді, коли на пристрої активований режим «Не турбувати» або беззвучний режим.

Налаштування залежать від операційної системи:

на iPhone (iOS): відкрийте «Параметри», перейдіть у розділ «Сповіщення», прокрутіть сторінку донизу та активуйте перемикачі в пункті «Екстрені сповіщення».

на Android: зайдіть у «Налаштування», знайдіть розділ «Паролі та безпека» або «Безпека та екстрені ситуації», а потім відкрийте «Екстрені сповіщення» й увімкніть їх. На деяких пристроях відповідний пункт можна знайти в розділі «Місцезнаходження» — він може називатися «Сповіщення про повітряні тривоги в Україні».

Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона.

Де стежити за повідомленнями про повітряну небезпеку

У Мінцифри також наголошують, що сирени та інші системи оповіщення продовжують працювати. Якщо людина почула сигнал повітряної тривоги або отримала офіційне повідомлення про небезпеку, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття та залишатися там до оголошення відбою.

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Інформацію про повітряні загрози та рух ворожих цілей рекомендують отримувати з офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ:

Telegram;

WhatsApp;

Viber.

Окремо в міністерстві повідомили, що для жителів столиці сповіщення про повітряну тривогу в застосунку «Київ Цифровий» працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 листопада у застосунках було розіслано оголошення про ядерну загрозу. Офіційний додаток «Повітряна тривога» зазнав кібератаки.

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