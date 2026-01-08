- Дата публікації
Як Дніпро живе у блекауті: люди "заряджаються" в супермаркетах, з кранів тече болотяна вода
Масштабне знеструмлення у Дніпрі змусило містян шукати альтернативні джерела енергії та води.
Через масштабне відключення світла у Дніпрі внаслідок російських ударів містяни змушені заряджати свої ґаджети в супермаркетах. А в домівках із кранів тече вода болотяного кольору.
Про це свідчить інформація з телеграм-каналів.
Через масштабне знеструмлення дніпряни заряджають свої телефони та інші ґаджети у супермаркетах міста. Особливого ажіотажу немає. Полиці супермаркетів заповнені товаром.
Щоправда, з полиць магазинів зникла бутильована вода. Жителі Дніпра розкупили її, адже з кранів у їхніх квартирах тече вода болотяно-коричневого кольору.
Знеструмлення у Дніпрі та області: що відомо
Нагадаємо, ввечері 7 січня внаслідок російської атаки була знеструмлена Дніпропетровська область. Вранці 8 січня віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні тривають ремонтні роботи для повернення тепло- та водопостачання для понад мільйона абонентів. У кількох населених пунктах вдалося частково відновити централізовані системи. На Лівому березі Дніпра є вода, але вона подається зі зниженим тиском.
Мер Дніпра Борис Філатов оголосив у місті надзвичайну ситуацію національного рівня через критичні наслідки обстрілів. Без світла зараз перебувають близько 800 тис. родин області. Наразі енергетики пріоритетно заживили лікарні та каналізаційну систему, водопостачання на правому березі поступово стабілізується. Водночас тривають складні роботи з відновлення роботи знеструмлених котелень. Через відсутність напруги в мережі електротранспорт замінили автобусами, у школах подовжили канікули до 11 січня, а дитсадки перейшли на скорочений режим роботи.