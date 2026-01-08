Як Дніпро живе у блекауті: люди "заряджаються" в супермаркетах, з кранів тече болотяна вода

Супермаркет у Дніпрі і болотяна вода з крана / © із соцмереж

Реклама

Через масштабне відключення світла у Дніпрі внаслідок російських ударів містяни змушені заряджати свої ґаджети в супермаркетах. А в домівках із кранів тече вода болотяного кольору.

Про це свідчить інформація з телеграм-каналів.

Через масштабне знеструмлення дніпряни заряджають свої телефони та інші ґаджети у супермаркетах міста. Особливого ажіотажу немає. Полиці супермаркетів заповнені товаром.

Реклама

Щоправда, з полиць магазинів зникла бутильована вода. Жителі Дніпра розкупили її, адже з кранів у їхніх квартирах тече вода болотяно-коричневого кольору.

Люди заряджають свої гаджети в супермаркеті Дніпра / © із соцмереж

Ситуація в супермаркеті Дніпра / © із соцмереж

Ситуація в супермаркеті Дніпра / © із соцмереж

Дата публікації 16:01, 08.01.26 Кількість переглядів 5 У Дніпрі з кранів тебе болотяна вода

Знеструмлення у Дніпрі та області: що відомо

Нагадаємо, ввечері 7 січня внаслідок російської атаки була знеструмлена Дніпропетровська область. Вранці 8 січня віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні тривають ремонтні роботи для повернення тепло- та водопостачання для понад мільйона абонентів. У кількох населених пунктах вдалося частково відновити централізовані системи. На Лівому березі Дніпра є вода, але вона подається зі зниженим тиском.

Мер Дніпра Борис Філатов оголосив у місті надзвичайну ситуацію національного рівня через критичні наслідки обстрілів. Без світла зараз перебувають близько 800 тис. родин області. Наразі енергетики пріоритетно заживили лікарні та каналізаційну систему, водопостачання на правому березі поступово стабілізується. Водночас тривають складні роботи з відновлення роботи знеструмлених котелень. Через відсутність напруги в мережі електротранспорт замінили автобусами, у школах подовжили канікули до 11 січня, а дитсадки перейшли на скорочений режим роботи.