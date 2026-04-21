Як докупити стаж для пенсії 2026 року: актуальні ціни та інструкція від податкової

Трудовий стаж

Реклама

Державна податкова служба нагадала українцям про можливість самостійно сформувати свій страховий стаж. Якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох років, їх можна офіційно докупити, сплативши єдиний внесок (ЄСВ) за періоди, коли ви не працювали.

Про це повідомляє Державна податкова служба України на своєму сайті.

Два способи збільшити стаж

Залежно від фінансових можливостей та терміновості, ДПС пропонує два варіанти участі у системі страхування:

Реклама

1. Одноразова сплата (за минулі роки) — цей варіант підходить тим, кому стаж потрібен «тут і зараз».

У 2026 році мінімальний платіж становить 3804,68 грн за кожен місяць.

Суму за весь обраний період потрібно внести одним платежем протягом 10 днів після підписання договору.

2. Добровільна участь (на майбутнє) — ви укладаєте договір терміном від одного року і поступово накопичуєте стаж.

Реклама

Щомісячний внесок становить 1902,34 грн.

Внески сплачуються щомісяця протягом дії договору.

Хто може скористатися послугою?

Укласти договір можуть громадяни віком від 16 років, які на момент підписання не є застрахованими особами (не працюють офіційно та не є ФОПами).

Варто зазначити, що докупити стаж можна лише за ті періоди, коли ви офіційно не працювали. Якщо ви були оформлені, але роботодавець не сплачував внески через пільги — такий період «перекрити» купівлею стажу неможливо.

Реклама

Як оформити: перелік документів

Для укладення договору необхідно звернутися до податкової служби за місцем проживання (особисто або через електронний кабінет). Вам знадобляться:

заява встановленого зразка;

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);

копія трудової книжки (за наявності);

витяг про страховий стаж (форма ОК-5).

Важливо! Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, — додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві. Домашньому працівнику — копію трудового договору.

Де перевірити свій стаж просто зараз?

Податківці радять контролювати свій статус онлайн через портал Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті за допомогою електронного підпису можна дізнатися про кількість нарахованого стажу, розмір офіційної зарплати та сумлінність вашого роботодавця у сплаті внесків.

