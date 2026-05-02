В Україні з'явилася приватна ППО

До експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони станом на квітень 2026 року вже долучилися 24 українські компанії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Йдеться про підприємства різних форм власності з кількох регіонів, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей.

Хто входить до приватних груп ППО

Групи формуються з цивільних працівників компаній. Вони проходять спеціальне навчання, отримують допуски та сертифікацію, після чого можуть працювати із визначеними засобами — але лише в межах погоджених завдань і під контролем військових.

Часто до таких груп долучаються люди, які не підлягають мобілізації: наприклад, багатодітні батьки або працівники підприємств.

Водночас типи озброєння, які приватні групи можуть використовувати, узгоджують безпосередньо з командуванням Повітряних сил.

Як долучитися до приватної ППО

Бізнес може долучитися до групи приватної ППО, пройшовши кілька етапів:

Етап 1: Отримання статусу уповноваженого підприємства. Підприємство подає заяву до Міністерства оборони України разом із даними про свою діяльність. Після перевірки на відповідність вимогам компанія отримує офіційний статус уповноваженого учасника експериментального проєкту.

Етап 2: Планування та визначення умов взаємодії. Компанія звертається до відповідного повітряного командування ПС ЗСУ для формування спільного рішення. На цій стадії визначаються райони виконання завдань, склад сил і порядок взаємодії, а підприємство отримує право закуповувати озброєння як кінцевий споживач.

Етап 3: Формування та підготовка груп. Підприємство купує необхідні засоби ППО, створює групи з власних працівників та організовує їхнє навчання у сертифікованих центрах із залученням військових фахівців. Після завершення підготовки та отримання сертифікатів компанія повідомляє про свою готовність.

Етап 4: Початок виконання завдань. Після підтвердження готовності підрозділ інтегрується в загальну систему управління протиповітряною обороною. Група починає чергування та виконує погодженні завдання.

Нагадаємо, 2 березня 2026 року Кабінет міністрів розширив можливості захисту об’єктів критичної інфраструктури від повітряних атак. Відтоді підприємства — незалежно від форми власності — можуть створювати власні групи протиповітряної оборони.

Водночас приватна ППО не працює автономно — вона інтегрована в загальну систему оборони та діє під управлінням Повітряні Сили ЗСУ.

У квітні на Харківщині група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний безпілотник, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.

