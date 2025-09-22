Як допомагатимуть українцям після повернення з Польщі: Верещук пояснила

Ірина Верещук

Україна планує розробити план державної підтримки для громадян, які вирішать повернутися додому з Польщі. Слід забезпечити організаційну та логістичну допомогу для цього.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

У чому проблема

За її словами, українцям, які проживають в Польщі, дуже непросто. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та іншим вразливих категорій наших громадян. А також слід зважати на поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі, що особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати.

«Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», — зазначила Верещук.

Йдеться, зокрема, про важливість забезпечення організаційної та логістичної допомоги для такого повернення.

«Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів», — зазначила вона.

Нагадаємо, Польща готує суттєве обмеження надання безкоштовних медичних послуг для українських біженців. Усе через зловживання.

«Поправка має на меті протидіяти ризику зловживання правом на охорону здоров’я на території Республіки Польща громадянами України, які іноді приїжджають до нашої країни переважно або виключно з наміром скористатися певними послугами охорони здоров’я», — пояснив речник Вищої лікарської палати Польщі Якуб Косіковський.