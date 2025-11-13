Як допомогти безпритульним тваринам пережити зиму: стартувала кампанія "Запали зірку тепла"

Реклама

Трохи диму, запах дров, собачий гавкіт та тисячі відданих очей пухнастиків, які прагнуть уваги та любові — саме в такій атмосфері, сповненій щирості, стартувала життєво важлива благодійна ініціатива.

У притулку Best Friends на Київщині мережа EVA та фонд Happy Paw оголосили про початок проєкту «Запали зірку тепла». Його мета — зібрати 2,5 млн грн, щоб забезпечити комфортну зимівлю для понад 20 тисяч собак і котів по всій країні.

Привернути увагу до акції та зануритися у реалії притулку приїхали представники медіа та інфлюенсери — актор, телеведучий і військовий Даніель Салем, співачка Lida Lee, телеведучі Неля Шовкопляс та Міла Єремеєва, блогери Богдан Ревков та a_eto_hanna, лідер гурту Anothers Юрій Амєлін. Вони приїхали, щоб побачити, як живуть мешканці притулку Best Friends, і дізнатися, що потрібно, аби тварини не замерзли взимку.

Як притулок Best Friends став символом незламності

Створений понад 10 років тому, притулок Best Friends у селі Фасова на Київщині — один із найбільших в Україні. Сьогодні тут живуть понад 700 собак, 300 котів, а також коні та навіть лисиці.

У кожної тварини своя сумна історія, наприклад одну з лисичок хотіли використовувати для притравки мисливських собак, але волонтери вчасно її врятували і передали до притулку. Коней забрали з київського та львівського іподромів, коли вони вже постаріли і не могли брати участь у змаганнях. Також у притулку є чотири середньоазіатських вівчарки. У алабая на ім’я Батир помер власник. Родичі злякалися велета і, не знаючи, що з ним робити, викликали ветеринара, щоб приспати пса. Та лікар не зміг цього зробити — подзвонив до притулку Best Friends. Так Батир отримав другий шанс.

Перші місяці співробітники не могли навіть увійти до його вольєра — корм доводилося кидати через решітку. З часом пес почав довіряти, але підпускає лише двох працівників. Тепер він має спокійне життя.

Деякі тварини втратили домівку через війну або людську жорстокість, а деякі ніколи й не знали, що таке дім, тепло та турбота, поки не опинилися у притулку.

Під час повномасштабної війни притулок Best Friends став символом незламності: притулок зазнав авіанальотів та обстрілів, які знищили близько 70% приміщень.

«У кожної тварини в притулку — своя історія: колись болюча, але тепер наповнена надією. І саме від людей залежить, яким буде її продовження. Дякуємо всім, хто щороку долучається до кампанії та запалює свою зірку тепла, щоб зігріти тих, хто так чекає турботи», — Анастасія Аболєшева, керівниця PR & Comms фонду Happy Paw.

Попри колосальні втрати, команда відновила територію та відкрила двері для ще більшої кількості тварин, зокрема евакуйованих із найгарячіших прифронтових регіонів.

Тепло для мешканців притулку взимку —питання виживання

Старт кампанії «Запали зірку тепла» ознаменували символічним розрубуванням дров. Першу колоду розрубав актор, а нині військовий Даніель Салем, який, до речі, теж виховує собаку, яку свого часу взяв із притулку. Це символічне розрубування колоди стало яскравим нагадуванням: тепло для безпритульних тварин взимку — це питання виживання.

Гості притулку провели день серед пухнастих мешканців: годували та вигулювали собак, гралися з котиками та брали участь у фотоквесті. Вони оглядали вольєри, зони зберігання запасів та обігріву, слухаючи зворушливі, часом драматичні, історії тих, для кого притулок став єдиним прихистком на шляху до омріяної родини.

Системна турбота: результати, що вражають

Для EVA та Happy Paw допомога тваринам — це системний підхід, спрямований на тривалу зміну культури.

"Напрям допомоги тваринам — частина нашого світогляду та ДНК EVA. Ми починали з маленької внутрішньої традиції, а сьогодні він переріс у щорічну системну кампанію, яка рятує життя і змінює ставлення до тварин. Ми щиро вдячні всім, хто долучався до наших попередніх ініціатив і підтримує цьогорічний збір. Саме ваша небайдужість дарує тепло тим, хто не має голосу", — зазначила Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA.

За роки партнерства їхні спільні ініціативи вже досягли відчутних результатів:

119 притулків по всій країні отримали допомогу.

Понад 31 000 собак і котів пережили зиму в теплі.

Зібрано 6,7 млн грн завдяки понад 550 000 благодійників.

Як подарувати тепло

Підтримати ініціативу «Запали зірку тепла» і допомогти притулкам пережити цю зиму можна від 13 листопада до 31 грудня включно:

донатом від 1 грн на касах магазинів EVA;

онлайн на сайті teploeva.happypaw.ua.

Усі зібрані кошти фонд Happy Paw направить на закупівлю дров, будок, обігрівачів та матеріалів для утеплення приміщень і вольєрів для тварин по всій Україні.