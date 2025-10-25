Як достроково вийти на пенсію за станом здоров’я

Деякі українці можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію

Якщо у громадянина є можливість достроково вийти на пенсію — йому необхідно подати заяву та відповідні документи до ПФУ.

До заяви у ПФУ додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.

Відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 31 рік трудового стажу. Для тих, у кого стаж менше, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років.

Серед них:

люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення

дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, але є умова — якщо вони не взяли шлюб повторно

ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов’язку

особи передпенсійного віку, з якими розірвано трудовий договір через їхній стан здоров’я

особи, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них

люди з рідкісними хворобами

