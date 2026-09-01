Як довго Кремль планує тероризувати Київ: Буданов назвав можливий термін

Кирило Буданов. / © Associated Press

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Росія продовжуватиме застосовувати тактику «шахедного терору» щонайменше до проведення виборів до Державної думи, які заплановані на 18–20 вересня.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини․LIVE.

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Буданов наголосив, що на полі бою армія РФ не може продемонструвати своїм виборцям відчутних перемог. За його словами, саме тому Кремль намагається створити потрібну для росіян картинку, використовуючи для цього терор проти України.

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«Наближаються вибори. Росіянам потрібно показати якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги вони не відчувають. Тому терор. Вони не вміють інакше. Цей терор буде як мінімум до виборів», — заявив керівник Офісу президента.

Нова тактика терору — останні новини

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що нова тактика Росії матиме такі інтервали, які будуть поступово збільшуватись, але самі атаки будуть з ознаками безперервності.

The Wall Street Journal пише про те, що Росія дедалі частіше використовує реактивні дрони під час атак на Київ, аби виснажити українську ППО та цивільне населення, завдаючи тривалих ударів. Так, Москва мучить Київ, перейшовши до цілодобових атак по столиці.

Водночас військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою. За словами експерта, росіяни намагаються постійно тримати столицю у напрузі, запускаючи невеликі групи реактивних дронів.

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