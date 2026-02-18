ВійнаРФ проти України

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що виграє війну, і готовий продовжувати її щонайменше 18 місяців, щоб отримати повний контроль над Донбасом.

Про це повідомили The New York Times джерела в розвідці та військових службах кількох західних країн.

За словами співрозмовників видання, навіть якщо підкорення Донецької області займе ще 1,5-2 роки, Путін переконаний, що кожен день боїв та бомбардувань української інфраструктури лише збільшує його перевагу.

Дані західних розвідок свідчать, що господар Кремля готовий продовжувати війну, незважаючи на втрати та незначні темпи просування армії.

За оцінками CSIS, за минулий рік генералам Генерального штабу Російської Федерації вдалося взяти під контроль лише 0,8% території України (4831 кв. км), а роком раніше — понад 0,6%.

Водночас, від лютого 2022 року армія втратила 1,2 мільйона людей, з яких 325 тисяч загинули. Це в 17 разів більше втрат, ніж втрати радянської армії в Афганістані, в 11 разів більше, ніж під час двох воєн у Чечні, і в 5 разів більше, ніж у всіх війнах, у яких брали участь Росія та СРСР після 1945 року.

Українські збройні сили, за оцінками CSIS, втратили від 500-600 тисяч солдатів, з яких до 140 000 загинули.

Загальні втрати двох армій сягнули 1,8 мільйона осіб, а до весни вони досягнуть 2 мільйонів, прогнозують експерти CSIS.

Хоча Трампу вдалося залучити Путіна до прямих переговорів з Україною, результати цих зустрічей ще далекі від конкретних. Незважаючи на кілька раундів діалогу в Абу-Дабі та Женеві, ключове територіальне питання залишається невирішеним.

Путін продовжує наполягати на передачі всієї території Донецької області під контроль Росії та відмовляється йти на компроміс щодо Запорізької атомної електростанції, яку США запропонували спільно використовувати.

Той факт, що Путін відправив Володимира Мединського на останній раунд переговорів, свідчить про те, що він не має наміру йти на компроміси, каже Даніель Шеліговський, керівник відділу досліджень Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин.

Мединський очолював російську делегацію під час перших переговорів з Києвом у 2022 році, і його роль тоді полягала в тому, щоб запобігти будь-яким серйозним дискусіям, зазначає Шеліговський.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України дедалі болісніше б’є по самих громадянах країни-агресорки. Так, у російському Бєлгороді та сусідніх областях енергосистема на межі колапсу, а мешканці змушені евакуюватися через відсутність опалення в люті морози.