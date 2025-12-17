Як довго триватимуть відключення по 3-4 черги та що може їх зменшити: експерт відповів

Чи надовго 12-16 годин без світла: експерт приголомшив прогнозом щодо відключень / © ТСН.ua

Реклама

Стабільні 3-4 черги відключень електрики збережуться на тривалий час, якщо не нарощувати нову генерацію.

Таку думку висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передають Новини.LIVE.

Реклама

«Три-чотири черги вимкнень. Це ми зараз з ними будемо сидіти достатньо довго. 12-16 годин без світла», — сказав він.

Експерт вважає, що скоротити відключення світал можна лише системними рішеннями — стимулювати бізнес підключати власну генерацію до енергосистеми і розв’язати проблему боргів на енергоринку.

«Можна скоротити не шляхом перерозподілу тих потужностей, які у нас є. Тому що вони будуть скорочуватися, якщо ми не будемо поповнювати ці потужності новою генерацією. Для цього потрібно зробити домашню роботу. Перше, потрібно простимулювати суб’єктів господарювання для того, щоб вони встановлювали не лише для себе енергетичні установки, а щоб вони були заінтересовані приєднувати їх до об’єднаної енергосистеми. Тоді буде прирощуватися потужність. Друге, потрібно вирішити проблему взаємної заборгованості на енергетичних ринках. Тоді з’являться вільні кошти, в тому числі і на закупівлю нового обладнання», — радить Рябцев.

Крім того, він закликає переглянути перелік захищених споживачів і залишити в ньому лише критичну інфраструктуру.

Реклама

«Потрібно зробити так, щоб у нас в переліках захищених споживачів були лише підприємства критичної інфраструктури, а не було цирків, театрів і фітнес-центрів», — зазначив експерт.

Також Рябцев обурився, що Верховна Рада досі не скасувала ПДВ та в’їзне мито на енергетичне обладнання.

Нагадаємо, на Одещині було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.

Попри значні успіхи у відновленні електропостачання на Одещині, тисячі споживачів все ще очікують на світло у своїх оселях.